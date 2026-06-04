Katastrofa samolotu w Chorwacji. Zginęły cztery osoby
W katastrofie niewielkiego samolotu zginęły cztery osoby. Do wypadku doszło w pobliżu lotniska sportowego w Medulinie na półwyspie Istria na zachodzie Chorwacji - poinformowała lokalna policja.
Do katastrofy doszło o godz. 11.20. Według nieoficjalnych informacji w pobliżu lotniska rozbił się niewielki niemiecki samolot, który wystartował z Austrii. Ivica Rojnić, dowódca straży pożarnej w Puli, potwierdził w rozmowie z telewizją N1, że w katastrofie zginęły cztery osoby.
Lokalne media pokazały zdjęcia z miejsca katastrofy i poinformowały o poszukiwaniach dwóch kolejnych osób.
- Obszar jest zamknięty, nie ma dostępu, nie ma zagrożenia, czekamy na oględziny na miejscu i dalsze działania - przekazał.
Samolot "wpadł w spiralę i rozbił się"
Chorwackie media podały, że pasażerowie pochodzili z Austrii, a samolot miał lądować na lotnisku w Medulinie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia przedstawiają wrak samolotu na polu oraz zgromadzoną wokół policję i straż pożarną. Chorwacki pilot Nijaz Delić powiedział portalowi Index, że samolot "wpadł w spiralę i rozbił się o ziemię".
Szczegóły dotyczące wypadku mają zostać ujawnione po przybyciu na miejsce śledczych z chorwackiej Agencji Badania Wypadków w Transporcie Lotniczym, Morskim i Kolejowym (AIN).
Źródła: PAP, AFP