Do katastrofy doszło o godz. 11.20. Według nieoficjalnych informacji w pobliżu lotniska rozbił się niewielki niemiecki samolot, który wystartował z Austrii. Ivica Rojnić, dowódca straży pożarnej w Puli, potwierdził w rozmowie z telewizją N1, że w katastrofie zginęły cztery osoby.

Lokalne media pokazały zdjęcia z miejsca katastrofy i poinformowały o poszukiwaniach dwóch kolejnych osób.

- Obszar jest zamknięty, nie ma dostępu, nie ma zagrożenia, czekamy na oględziny na miejscu i dalsze działania - przekazał.

Samolot "wpadł w spiralę i rozbił się"

Chorwackie media podały, że pasażerowie pochodzili z Austrii, a samolot miał lądować na lotnisku w Medulinie. Zdjęcia z miejsca zdarzenia przedstawiają wrak samolotu na polu oraz zgromadzoną wokół policję i straż pożarną. Chorwacki pilot Nijaz Delić powiedział portalowi Index, że samolot "wpadł w spiralę i rozbił się o ziemię".

Szczegóły dotyczące wypadku mają zostać ujawnione po przybyciu na miejsce śledczych z chorwackiej Agencji Badania Wypadków w Transporcie Lotniczym, Morskim i Kolejowym (AIN).

Źródła: PAP, AFP





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