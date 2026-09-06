W skrócie Samolot transportowy należący do firmy Amazon wypadł z pasa startowego na lotnisku w Miami i zapalił się, powodując obrażenia u wielu osób.

Boeing 767-300, który przyleciał z San Juan, uderzył w pobliskie pojazdy. W akcji ratunkowej bierze udział ponad 60 strażaków.

Loty w Miami zostały tymczasowo wstrzymane, a Federalna Administracja Lotnictwa zapowiedziała śledztwo.

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"Około godziny 14:00 samolot Prime Air 7598 wypadł poza pas startowy Międzynarodowego Portu Lotniczego w Miami i rozbił się na północno-zachodnim krańcu lotniska" - przekazał port lotniczy w komunikacie.

Boeing 767-300, który uległ wypadkowi, należy do firmy Amazon. Maszyna przyleciała do Miami z San Juan na Portoryko. Po tym jak wypadła z pasa, uderzyła w pojazdy znajdujące się w pobliżu.

W wyniku zderzenia samolot stanął w płomieniach - poinformowała Straż Pożarna. Na nagraniach publikowanych w internecie widać, że nad lotniskiem unoszą się chmury gęstego, czarnego dymu.

USA. Katastrofa samolotu na lotnisku w Miami

Służby przekazały, że w wypadku poszkodowanych zostało "wiele osób" - informuje BBC. Z kolei amerykańska stacja CNN twierdzi, że na chwilę obecną nie ma informacji na temat poszkodowanych. Na miejscu obecnych jest ponad 60 jednostek straży pożarnej, które prowadzą akcję gaśniczą i ratunkową.

"Przekażemy dodatkowe informacje na temat poszkodowanych, gdy tylko będziemy je mieć" - przekazały w komunikacie służby.

Amazon potwierdził, że doszło do katastrofy z udziałem maszyny należącej do firmy. "Sytuacja rozwija się bardzo szybko i nadal zbieramy wszystkie informacje. Współpracujemy z lokalnymi władzami, by zrozumieć co się stało. Obecnie naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i zadbanie o wszystkich, którzy brali udział w wypadku. Robimy co możemy, by wspierać osoby dotknięte katastrofą" - przekazała firma w komunikacie.

Z powodu katastrofy amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) podjęła decyzję o tymczasowym wstrzymaniu wszystkich przylotów i odlotów z lotniska w Miami i zaapelowała do pasażerów o kontakt z liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji na temat lotów.

"FAA przeprowadzi śledztwo w sprawie" - przekazała agencja w komunikacie.



