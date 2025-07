Katastrofa samolotu Air India. Media: Doszło do świadomego działania pilota

Katastrofa samolotu Air India, w której zginęło 260 osób, była wynikiem świadomego działania pilota, który wyłączył dopływ paliwa do silników - podał "The Wall Street Journal". Dziennikarze powołują się na ustalenia śledczych oraz nagranie z kokpitu, do którego dotarli. Na doniesienia dziennika zareagowała strona indyjska. Wystąpiono z apelem, aby powstrzymać się od spekulacji.