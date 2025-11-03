W skrócie Viswashkumar Ramesh to jedyny ocalały z katastrofy samolotu Air India, w której zginęło 241 osób, w tym jego brat.

Po tragedii mężczyzna zmaga się z traumą, licznymi obrażeniami i brakiem wsparcia psychologicznego.

Rodzina i lokalna społeczność apelują do linii lotniczej o pomoc i zainteresowanie losem poszkodowanych.

Do tragedii doszło w czerwcu, gdy samolot Boeing 787 lecący z Ahmadabadu do Londynu, rozbił się krótko po starcie w zachodnich Indiach. Maszyna stanęła w płomieniach.

W katastrofie zginęło ponad 200 osób. Z płonącego wraku wydostał się tylko jeden człowiek - Viswashkumar Ramesh.

"Nagranie, na którym widać, jak oddala się od miejsca tragedii z powierzchownymi obrażeniami, obiegło cały świat" - wspomina BBC.

Uratował się z katastrofy samolotu. "To cud, że przeżyłem"

W rozmowie z BBC Viswashkumar Ramesh powiedział, że nie wierzy w to, że żyje. - Jestem jedynym z ocalałych. Nadal nie wierzę. To cud - opowiadał, nie kryjąc wzruszenia.

W katastrofie zginął jego młodszy brat Ajay, który siedział zaledwie kilka miejsc dalej. - Brat był moim kręgosłupem. Zawsze mnie wspierał. Teraz jestem sam - wyznał.

Po powrocie do Leicester Ramesh zmaga się z zespołem stresu pourazowego (PTSD). Jak mówią jego lekarze, od miesięcy nie potrafi rozmawiać z żoną ani czteroletnim synem.

- Siedzę sam w swoim pokoju, nie rozmawiam z żoną ani z czteroletnim synem. Po prostu lubię być sam w domu - przyznał Hindus w rozmowie z BBC.

- Nie mogę za dużo mówić. Całą noc myślę, cierpię psychicznie. Każdy dzień jest bolesny dla całej rodziny - opowiedział ocalony z katastrofy lotniczej.

Katastrofa samolotu Air India. Rodzina domaga się wsparcia dla jedynego ocalałego

Viswashkumar Ramesh doznał licznych obrażeń nogi, ramienia, kolana i pleców. Od czasu tragedii nie jest w stanie pracować ani prowadzić samochodu.

- Chodzę powoli, żona mi pomaga - przekazał. Według jego bliskich choć w Indiach zdiagnozowano u niego PTSD, po powrocie do Wielkiej Brytanii nie otrzymał żadnego leczenia ani wsparcia psychologicznego.

Rodzina i przedstawiciele lokalnej społeczności apelują do linii lotniczej Air India o pomoc. Linie lotnicze zaproponowały Rameshowi tymczasowe odszkodowanie w wysokości 21,5 tys. funtów. Pieniądze zostały przyjęte, ale kwota nie wystarczy na pokrycie bieżących potrzeb mężczyzny.

Katastrofa w Indiach. Dreamliner rozbił się po starcie

Do katastrofy lotniczej samolotu Boeing 787 Dreamliner przewoźnika Air India doszło krótko po starcie 12 czerwca 2025 r. Samolot wyleciał z lotniska w indyjskim Ahmedabadzie.

Wstępny raport indyjskiego Biura Badania Wypadków Lotniczych wskazał, że kilka sekund po starcie doszło do odcięcia dopływu paliwa do silników.

W wyniku zdarzenia zmarło 260 osób (241 ludzi na pokładzie oraz 19 kolejnych na ziemi), a kolejne 61 odniosło obrażenia. To największa katastrofa lotnicza na terenie Indii.

Źródło: BBC

