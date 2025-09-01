Katastrofa rządowego śmigłowca w Pakistanie. Cała załoga zginęła

Na północy Pakistanu rozbił się śmigłowiec MI-17 należący do lokalnego rządu. Policja informuje, że zginęło pięć osób - wszyscy znajdujący się na pokładzie. Wśród ofiar nie ma członków rządu.

Helikopter rozbił się w poniedziałek ok. godz. 10 podczas testów nowego lądowiska wybudowanego na górzystym terenie, nieopodal Chilas - poinformowała agencja AFP, powołując się na lokalną policję.

Na pokładzie MI-17 znajdowało się dwóch pilotów i trzech techników. Maszyna podchodziła do lądowania. Z nieustalonych dotąd przyczyn spadła na ziemię. Z oficjalnych informacji wynika, że nikomu nie udało się przeżyć.

    Pakistan. Katastrofa rządowego śmigłowca

    W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające miejsce, w którym doszło do tragedii. Zobaczyć można na nich słup czarnego dymu unoszący się nad skalistą powierzchnią, nieopodal rzeki.

    Z nieoficjalnych informacji wynika, że maszyna rozbiła się nieopodal szkoły średniej Hodor Das w okręgu Diamer.

    To już kolejna w ciągu kilku tygodni katastrofa pakistańskiego MI-17. Wcześniej rzadowa maszyna rozbiła się w prowincji Chajber Pasztunchwa, w czasie akcji przeprowadzanej w związku z powodzią.

    Również wówczas zginęło pięć osób znajdujących się na pokładzie.

    Źródło: AFP

