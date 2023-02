Katastrofa rosyjskiego samolotu. Rozbił się myśliwiec Su-25

Na Telegramie pojawiły się zdjęcia z miejsca katastrofy samolotu szturmowego Su-25.

Do rozbicia się myśliwca doszło w obwodzie biełgorodzkim, który graniczy z ukraińskim obwodem charkowskim. Region ten wielokrotnie znajdował się pod ostrzałem od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji. Stolicą obwodu jest miasto Biełogrod, nad rzeką Doniec.

"Samolot Ministerstwa Obrony rozbił się w okolicy gminy Walujski. Na miejscu pracuje zespół śledczy i pracownicy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych" - napisał Gładkow.

Jak dodano, przyczyna zdarzenia nie jest jeszcze znana.

Powołując się na służby ratownicze, państwowa agencja informacyjna RIA podała, że pilot katapultował się z samolotu i przeżył katastrofę.

Myśliwiec Su-25 jest używany w wojnie w Ukrainie

Su-25 to radziecki, a następnie rosyjski dwusilnikowy odrzutowy samolot szturmowy. Jest mocno opancerzony i uzbrojony.

Wszedł do służby pod koniec zimnej wojny. Produkcję kontynuowano do 2017 roku, w Rosji znajduje się w służbie do chwili obecnej.

Myśliwiec jest często używany w wojnie w Ukrainie. Z samolotu korzystają obie strony.