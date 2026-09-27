Katastrofa prywatnego śmigłowca. Wszyscy na pokładzie zginęli

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

Cztery osoby zginęły w wyniku katastrofy śmigłowca, do której doszło w sobotę w kanadyjskiej prowincji Quebec. Maszyna rozbiła się chwilę po starcie w rejonie miejscowości Sainte-Brigide-d'Iberville, położonej około 52 kilometry na południowy wschód od Montrealu.

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Helikopter w locie na tle błękitnego nieba, z widocznym śladem po samolocie w oddali.
Katastrofa prywatnego śmigłowca w Kanadzie. Zdjęcie ilustracyjnePexels / Jean-Paul Wettesteindomena publiczna

Z doniesień publicznego, francuskojęzycznego nadawcy Radio-Canada oraz informacji przekazanych przez miejscowe służby wynika, że do wypadku doszło w godzinach popołudniowych.

Kanadyjska policja (Sûreté du Québec) została zaalarmowana o zdarzeniu około godziny 14:30 czasu lokalnego.

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Prywatny helikopter zaczął mieć poważne problemy techniczne krótko po oderwaniu się od ziemi i spadł na pobliskie pole, nieopodal nieokreślonego jeszcze dokładnie miejsca startu.

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W momencie przybycia na miejsce pierwszych zastępów straży pożarnej i patroli policji wrak maszyny znajdował się w ogniu. Wszystkie cztery osoby przebywające na pokładzie poniosły śmierć na miejscu.

Lokalne służby potwierdziły, że rozbita maszyna była prywatnym statkiem powietrznym. Na miejscu katastrofy pracują śledczy oraz przedstawiciele Kanadyjskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (TSB), którzy ustalają dokładne przyczyny awarii i okoliczności tragedii.

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