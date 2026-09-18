W skrócie W stanie Michigan podczas ćwiczeń wojskowych doszło do katastrofy myśliwca F-16. Pilot zdołał się katapultować.

Okoliczni mieszkańcy usłyszeli huk, widzieli kulę ognia i kłęby dymu, a ze względu na wyciek niebezpiecznych substancji ogłoszono ewakuację.

Według raportu od 2000 roku w USA odnotowano co najmniej kilkanaście wypadków z udziałem samolotów F-16.

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Pilot myśliwca F-16, który katapultował się przed katastrofą samolotu, przebywa w szpitalu - poinformował sierżant Derek Gutierrez ze 149. pułku myśliwskiego w bazie lotniczej San Antonio-Lackland w Teksasie. Jednocześnie, powołując się na przepisy wojskowe, Gutierrez odmówił podania tożsamości pilota oraz szczegółów dotyczących odniesionych przez niego obrażeń.

- Pilot był przytomny i rozmawiał z funkcjonariuszami organów ścigania w szpitalu - poinformował podczas konferencji prasowej szeryf hrabstwa Grand Traverse Michael D. Shea.

USA: Katastrofa myśliwca F-16. Pilot się katapultował

Samolot brał udział w ćwiczeniach w bazie Gwardii Narodowej w Alpena, około 305 kilometrów na północ od Detroit.

Jak wynika z nagrania audio udostępnionego przez serwis liveatc.net, inny pilot powiedział kontrolerom ruchu lotniczego, że jego zdaniem myśliwiec jego towarzysza zderzył się z ptakiem i w rezultacie robił się.

- Mamy prawdopodobny sygnał Mayday. Moim zdaniem mógł zderzyć się z ptakiem - zgłosił pilot. Kontroler zaproponował skierowanie go na pobliskie lotnisko we Frankfort lub Traverse City, ale pilot poinformował, że samolot już się rozbił.

Pytany o potencjalne zderzenie z ptakiem, Gutierrez stwierdził, że nic o tym nie słyszał. Dodał jednak, że wypadek jest przedmiotem dochodzenia. - Gdy tylko uzyskamy więcej informacji i zostaną one zatwierdzone, będziemy mogli je przekazać - zauważył.

Huk, kula ognia i kłęby dymu. Relacje świadków, mówią o eksplozjach

Jeden ze świadków powiedział Associated Press, że zaczął nagrywać przelatujący myśliwiec, ponieważ zaniepokoił go tor, po jakim leciała maszyna.

- To było dziwne widzieć samolot lecący tak nisko i wolno. Kilka sekund po tym, jak nagranie się urywa, usłyszałem głośny huk, który teraz uważam za katapultowanie się pilota, ale wtedy o tym nie pomyślałem - mówił Nathan Smith.

Wendy Sobeck opowiadała, że wraz z mężem usłyszeli "bardzo głośny huk", dochodzący z drogi, niedaleko ich wiejskiego domu.

- Myśleliśmy, że przed naszym domem miał miejsce wypadek samochodowy. Widzieliśmy wielkie kłęby czarnego dymu. Nie potrafiliśmy rozpoznać, co to było, więc mój mąż wsiadł do swojej furgonetki i pojechał sprawdzić, co się stało - relacjonowała Sobeck. - Na polu widać było szczątki samolotu. Ciągle dochodziło do eksplozji - mówiła.

Mąż kobiety powiedział, że udał się w dół drogi i zobaczył "wielką kulę ognia na polu" w pobliżu domu i przyczepy kempingowej, które nie zostały trafione. - Policja kazała mi się stamtąd oddalić z powodu wybuchów - powiedział Fred Sobeck.

Wyciek toksycznych substancji po katastrofie F-16. Ogłosili ewakuację

Początkowo służby ratownicze poleciły okolicznym mieszkańcom pozostanie w domach, ale wkrótce potem policja rozpoczęła ewakuację osób przebywających w odległości około 1,6 km od wraku. Jak poinformowano, powodem był wyciek niebezpiecznych substancji chemicznych związany z katastrofą.

Funkcjonariusze nie podali szczegółów dotyczących charakteru wycieku, ale - jak podaje AP - samoloty F-16 wykorzystują hydrazynę, toksyczną substancję chemiczną, jako składnik paliwa do awaryjnych zespołów zasilających.

Według Centrum Zarządzania Kryzysowego hrabstwa Grand Traverse nakaz ewakuacji został zniesiony jeszcze tego samego dnia - w czwartek wieczorem. Mieszkańcy mogli powrócić do swoich domów, także tych położonych najbliżej miejsca katastrofy.

Wypadki F-16 w USA. Kilkanaście przypadków po 2000 roku

Według Gutierreza rozbity samolot był jedną z kilku maszyn typu F-16 z bazy San Antonio-Lackland w Teksasie, biorących udział w ćwiczeniach w Michigan.

Amerykańskie wojsko rozpoczęło loty myśliwcami F-16 w 1979 roku. Według Centrum Bezpieczeństwa Sił Powietrznych od 2000 roku odnotowano co najmniej 14 "wypadków klasy A" z udziałem samolotów F-16. Termin "wypadek klasy A" jest zazwyczaj stosowany, gdy szkody przekraczają dwa miliony dolarów, gdy samolot ulega całkowitemu zniszczeniu lub gdy ginie żołnierz.

W grudniu samolot F-16C Fighting Falcon należący do elitarnej eskadry Sił Powietrznych Thunderbirds rozbił się na pustyni w południowej Kalifornii. Wówczas pilotowi również udało się katapultować.



