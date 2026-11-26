W skrócie Kuter rybacki zatonął w środę w okolicach Fiordów Wschodnich u wybrzeży Islandii. Na pokładzie było 17 członków załogi.

W wyniku katastrofy śmierć poniósł obywatel Polski, a drugi Polak obecny na pokładzie kutra został uratowany przez islandzkie służby.

Pilot śmigłowca ratunkowego złamał przepisy o limicie lotów nad morzem, aby móc podjąć z wody wszystkich 17 rybaków, którzy spędzili w niej cztery godziny.

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Do katastrofy doszło w środę między godz. 17 a 18. Kuter rybacki z 17 członkami załogi na pokładzie zatonął w okolicach Fiordów Wschodnich u wschodnich wybrzeży Islandii.

W wyniku zdarzenia wszyscy rybacy znaleźli się w wodzie. Na miejsce wysłane zostały służby, które rozpoczęły akcję ratunkową. Po kilku godzinach wszyscy członkowie załogi zostali wydobyci z wody na pokład śmigłowca islandzkiej Straży Przybrzeżnej i przetransportowani do miasta Egilsstaðir.

- Ci mężczyźni okazali się niezwykle wytrzymali, ponieważ spędzili w morzu cztery godziny, co jest bardzo długim czasem - stwierdził szef islandzkiej Straży Przybrzeżnej Georg Kr. Lárusson.

W czwartek islandzkie służby poinformowały, że w wyniku katastrofy zginęły trzy osoby. Wśród nich znalazł się obywatel Polski, co potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Potwierdziliśmy, że w załodze na pokładzie byli Polacy - jeden nasz obywatel jest bezpieczny, jeden niestety zginął - przekazał rzecznik.

- Służba konsularna w Reykjavíku jest w kontakcie z lokalnymi władzami, udziela wsparcia i ustala dalsze szczegóły - dodał.

Kuter rybacki zatonął u wybrzeży Islandii. Dramatyczna akcja ratunkowa

W czwartek podczas konferencji prasowej islandzka Straż Przybrzeżna przekazała informacje na temat akcji ratunkowej. Według niego rybacy wyskoczyli z kutra, gdy ten zaczął tonąć. Na sobie mieli kamizelki ratunkowe, które wysyłały informacje o ich lokalizacji.

Śmigłowiec wysłany na miejsce katastrofy musiał lecieć na około z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Przed podjęciem akcji ratunkowej musiał on wylądować w mieści Höfn, żeby zatankować. Tam też usunięto całe zbędne wyposażenie śmigłowca, by zrobić miejsce dla poszkodowanych rybaków.

Mimo to, po podjęciu z wody na pokład 15 poszkodowanych okazało się, że śmigłowiec jest zbyt obciążony, by podjąć ostatnie dwie osoby znajdujące się w wodzie. W związku z tym pilot musiał przez 15 minut spalać paliwo, by odciążyć maszynę na tyle, by możliwe było wciągnięcie na pokład ostatnich rozbitków.

Szef Straży Przybrzeżnej pochwalił załogę śmigłowca, która podjęła decyzję o złamaniu obowiązujących przepisów przewidujących, że helikoptery mogą oddalać się od brzegu maksymalnie na odległość 20 mil morskich. - Można powiedzieć, że pilot złamał wszystkie zasady i być może powinien zostać ukarany, ale w morzu było 17 mężczyzn. Członkowie załogi omówili to między sobą i wszyscy zgodzili się na start. Naprawdę nie było innego wyjścia - stwierdził.



