Katastrofa lotnicza we Francji. Nie żyje 11 osób
11 osób zginęło w katastrofie cywilnego samolotu na północnym wschodzie Francji. Trwa akcja służb, władze apelują, by nie zbliżać się do miejsca wypadku.
Agencja AFP donosi, powołując się na lokalne media, że na pokładzie samolotu znajdowała się grupa osób planujących skok ze spadochronem. Informację potwierdził Reuters, przekazując, że samolot należał do szkoły spadochronowej.
Poza pilotem leciało nim pięciu uczniów oraz pięciu instruktorów. Na miejsce katastrofy udał się minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez.
Katastrofa lotnicza we Francji. Zginęło 11 osób
Do tragedii doszło we francuskim departamencie Meurthe-et-Moselle, w miejscowości Tomblaine niedaleko Nancy. Samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey.
Prefekt departamentu, Yves Séguy, przybył na miejsce katastrofy, gdzie powołał centrum operacyjne z udziałem służb w celu monitorowania zdarzenia.
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