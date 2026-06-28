Katastrofa lotnicza we Francji. Nie żyje 11 osób

Agencja AFP donosi, powołując się na lokalne media, że na pokładzie samolotu znajdowała się grupa osób planujących skok ze spadochronem. Informację potwierdził Reuters, przekazując, że samolot należał do szkoły spadochronowej.

Poza pilotem leciało nim pięciu uczniów oraz pięciu instruktorów. Na miejsce katastrofy udał się minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez.

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Do tragedii doszło we francuskim departamencie Meurthe-et-Moselle, w miejscowości Tomblaine niedaleko Nancy. Samolot wystartował z lotniska Nancy-Essey.

Prefekt departamentu, Yves Séguy, przybył na miejsce katastrofy, gdzie powołał centrum operacyjne z udziałem służb w celu monitorowania zdarzenia.

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