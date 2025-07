Do zdarzenia na lotnisku Londyn-Southend w Rochford w Wielkiej Brytanii doszło w niedzielę, tuż przed godziną 16 czasu lokalnego.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez służby maszyna, która rozbiła się w niedzielne popołudnie, to mały samolot pasażerski Beech B200 Super King Air . Jej pasażerowie i załoga lecieli do Lelystad w Holandii.

"Wyglądało na to, że nie było czasu na katapultowanie się. Na szczęście myślę, że moja córka jest za mała, żeby wiedzieć, co się naprawdę stało. Współczuję innym dzieciom, które tam były i też to widziały" - powiedziała.