Katastrofa lotnicza w USA. Awionetka rozbiła się przed domem
Jedna osoba zginęła, a kolejna została ranna w katastrofie awionetki w stanie Nowy Jork. Maszyna spadła na podwórko przed jednym z domów. Śledczy badają przyczynę tragicznego wypadku.
Do wypadku doszło w piątek w miejscowości Ballston Spa w hrabstwie Saratoga w Stanach Zjednoczonych.
Mały, czteromiejscowy samolot typu awionetka uderzył w drzewo i spadł na podjazd przed jednym z domów.
W wyniku wypadku zginęła jedna osoba - pilot. Druga podróżująca samolotem osoba została wyciągnięta z wraku maszyny przez świadków zdarzenia. Pasażer w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala.
USA. Awionetka spadła na ziemię. Nie żyje pilot
Biuro szeryfa hrabstwa Saratoga poinformowało, że maszyna chwilę wcześniej wystartowała z pobliskiego lotniska.
Przyczyny katastrofy nie są póki co znane. Lokalne media podają jednak, że meteorolodzy ostrzegali tego dnia przed silnym wiatrem, dochodzącym do 80 km/h.
Z informacji Federalnej Administracji Lotnictwa wynika, że maszyna biorąca udział w wypadku to jednosilnikowy samolot Mooney M20E z 1964 roku.
Samolot należał do mieszkańca pobliskiej miejscowości Greenwich i został przez niego sprzedany nowemu właścicielowi miesiąc temu.