Katastrofa lotnicza w Peru. Rozbił się samolot, nikt nie przeżył

W skrócie W katastrofie małego samolotu turystycznego w Peru zginęło 13 osób, w tym 11 pasażerów i dwóch pilotów.

Do wypadku doszło po starcie z lotniska w Pisco, a maszyna rozbiła się w pobliżu stanowiska archeologicznego w Nazca.

Na lotnisku w Pisco obsługiwane są liczne wycieczki lotnicze nad Rysunkami z Nazca. W przeszłości w tym regionie również dochodziło do podobnych katastrof.

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Lokalne władze poinformowały, że samolot należał do peruwiańskich linii lotniczych Aerodiana. Agencja Reutera próbowała się skontaktować z przedstawicielami firmy, ale nikt nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

- Mamy informację, że zginęło 11 pasażerów i dwóch członków załogi - przekazał natomiast dziennikarzom major peruwiańskiej policji Jorge Andrade, na którego powołuje się AFP.

Katastrofa samolotu w Peru. Służby: Nie ma ocalałych

Agencja poinformowała, że do katastrofy doszło po godzinie 13.00 czasu miejscowego (20.00 w Polsce) po starcie samolotu z lotniska w Pisco, położonego około 240 kilometrów od stolicy Peru - Limy.

Samolot rozbił się około sześciu kilometrów od miasta Nazca i około 12 kilometrów od miejsca, w którym znajdują się słynne Rysunki z Nazca.

- Biorąc pod uwagę skalę wypadku, nie ma ocalałych. Do tej pory odnaleźliśmy cztery ciała - dodał Andrade, nie ujawniając tożsamości ofiar.

Policjant nie podał żadnych informacji na temat ewentualnej przyczyny katastrofy. Śledztwo w tej sprawie ma przeprowadzić peruwiańska Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego (DGAC).

AFP podała - powołując się na materiały publikowane w sieci przez lokalne media - że na miejscu zdarzenia pracowali strażacy i policja. W internecie krążą też nagrania, na których widać szczątki samolotu i unoszący się nad nimi dym.

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Nazca. Wycieczki lotnicze to popularna atrakcja wśród turystów

Dodajmy, że ze wspomnianego lotniska w Pisco startuje kilkadziesiąt małych samolotów, które obsługują dużą liczbę turystów, głównie zagranicznych.

Tego typu wycieczki to bowiem jeden z najlepszych sposób na zobaczenie Rysunków z Nazca, czyli grupy geoglifów na pustyni Sechura, które przypominają kształtem zwierzęta, rośliny lub figury geometryczne.

Z danych agencji ONZ wynika, że obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje grupę geoglifów wyrytych w piaskach pustyni, datowanych na okres od 500 r. p.n.e. do 500 r. n.e.

Agencja AFP zwróciła uwagę, że podobne wypadki zdarzały się w tym miejscu już wcześniej. W 2022 roku w katastrofie lotniczej zginęło siedem osób, w tym dwóch Chilijczyków i trzech obywateli Holandii. Z kolei w październiku 2010 roku zginęło tam czterech brytyjskich turystów i dwóch peruwiańskich członków załogi.

Źródła: Reuters, AFP





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