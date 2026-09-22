Katastrofa lotnicza w Niemczech. Rozbił się myśliwiec F-16

W skrócie Myśliwiec F-16 rozbił się na terenie amerykańskiej bazy lotniczej w zachodnich Niemczech, a jedna osoba została ranna.

Pilot maszyny katapultował się i zdołał opuścić samolot.

Okoliczności wypadku będą badane przez odpowiednie służby.

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Myśliwiec wojskowy F-16 rozbił się w amerykańskiej bazie w Spangdahlem (Nadrenia-Palatynat) w Niemczech - donosi 'Bild". Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 14. Samolot rozbił się w pobliżu pola golfowego, w obrębie strefy bezpieczeństwa bazy Sił Powietrznych USA.

W zdarzeniu "lekko ranna" została jedna osoba - poinformowała gazeta, cytując administrację powiatu Bitburg-Prüm.

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Lokalni mieszkańcy przekazali gazecie, że widzieli kłęby czarnego dymu.

Burmistrz Speicher, Birthe Thomsen poinformowała stację SWR, że zaobserwowała samolot szybko tracący wysokość. Wkrótce potem zaczął unosić się dym.

Myśliwiec F-16 rozbił się w amerykańskiej bazie w Niemczech

Według informacji SWR we wtorek po południu wystartowały dwa samoloty. Jeden z nich się rozbił. "Pilot najwidoczniej bezpiecznie się katapultował i zdołał opuścić maszynę" - opisują niemieckie media.

Na miejscu interweniowały służby ratunkowe. Straż pożarna w Trewirze potwierdziła SWR, że początkowo została wezwana do zdarzenia w pobliżu Spangdahlem. Później jednak siły te odwołano, ponieważ do zdarzenia doszło na terenie amerykańskiej bazy lotniczej.

Władze powiatu Eifel Bitburg-Pruem przekazały, że na obecnym etapie nie mogą podać informacji o przebiegu zdarzenia ani innych szczegółów.

Groźny incydent w Niemczech. Rozbił się myśliwiec F-16

Wstępnie ustalenia "Bilda" wskazują na to, że samolot należał do 480. Eskadry Myśliwskiej 52. Skrzydła Myśliwskiego stacjonującego w bazie lotniczej Spangdahlem.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych potwierdziły, że to właśnie F-16 rozbił się na terenie bazy w Spangdahlem - przekazała agencja Reutera. Potwierdzono, że pilot bezpiecznie się katapultował.

Okoliczności zdarzenia będą badane. W bazie lotniczej w Spangdahlem stacjonują m.in. myśliwce F-16 Sił Powietrznych USA. Eskadra liczy około 20 maszyn. Baza ta, obok Ramstein, uchodzi za jedno z najważniejszych lotnisk amerykańskiego wojska w Niemczech.

Źródła: agencja Reutera, SWR, "Bild"

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