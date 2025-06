Samolot spadł na terenie lokalnej uczelni medycznej niedługo po starcie, powodując śmierć co najmniej 38 osób na ziemi.

Liczba ofiar katastrofy Boeinga należącego do linii lotniczych Air India w Ahmadabadzie wzrosła do 279. Może się ona jeszcze zmienić, ponieważ śledczy wciąż identyfikują ofiary.

Samolotem Air India z Ahmadabadu do Londynu leciały w sumie 242 osoby : 230 pasażerów i 12 członków załogi. Tylko jednej osobie udało się przeżyć katastrofę .

Boeing 787-8 spadł chwilę po starcie na terenie lokalnej uczelni medycznej znajdującej się niedaleko lotniska, uszkadzając budynki. Rozbicie się w centrum miasta doprowadziło do śmierci co najmniej 38 osób na ziemi.

Według indyjskich służb ostateczna liczba ofiar wypadku może jeszcze wzrosnąć . W wielu przypadkach do identyfikacji zabitych konieczne są badania DNA , które spowalniają cały proces.

Do katastrofy lotniczej doszło w czwartek w Indiach. Boeing 787-8 Dreamliner należący do linii lotniczych Air India leciał z lotniska w Ahmadabadzie do Londynu. Od razu po starcie pilot nadał sygnał "mayday", a później kontakt z nim się urwał. Samolot wzniósł się na wysokość zaledwie 100 metrów, a następnie spadł na miasto.