Katastrofa kolejowa w Rosji. Wagony z benzyną stanęły w płomieniach

Anna Nicz

Oprac.: Anna Nicz

W obwodzie smoleńskim ciężarówka zderzyła się w piątek z pociągiem towarowym przewożącym benzynę. Wskutek uderzenia wykoleiły się lokomotywa i 18 wagonów, a sześć z nich stanęło w płomieniach. Ruch kolejowy na odcinku został wstrzymany. Według wstępnych danych zginął kierowca ciężarówki.

Ciężarówka wjechała pod nadjeżdżający pociąg
Do zdarzenia doszło w piątek rano w obwodzie smoleńskim w Rosji, w pobliżu granicy z Białorusią.

O godz. 7:26 czasu lokalnego, pomiędzy stacjami Rudnia i Gołynki ciężarówka wjechała pod jadący pociąg towarowy - podały Koleje Moskiewskie na Telegramie.

Lokomotywa i 18 wagonów wypadło z torów. Przewożono w nich benzynę. Po zderzeniu doszło do zapalenia ładunku. Sześć wagonów stanęło w ogniu.

Rosja. Katastrofa kolejowa. Wagony stanęły w płomieniach

"Maszynista zastosował hamowanie awaryjne, ale odległość była niewystarczająca i zderzenia nie dało się uniknąć" - przekazano w komunikacie przewoźnika.

    Jak podaje ukraińska agencja Unian, według wstępnych danych zginął kierowca ciężarówki. Maszynista i jego pomocnik odnieśli umiarkowane obrażenia, zostali przewiezieni do szpitala.

    Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany.

    Rosja. Wypadek w obwodzie Smoleńskim

    "W celu koordynacji działań związanych z likwidacją skutków wypadku na linii kolejowej Moskwa-Kijów utworzono sztab operacyjny" - podały Koleje Moskiewskie.

    Na miejscu wypadku pojawiły się trzy pociągi gaśnicze oraz ponad 40 ratowników i 10 jednostek sprzętu.

    Komitet śledczy wszczął postępowanie karne dotyczące naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu kolejowego - dodał przewoźnik.

