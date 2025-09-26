Do zdarzenia doszło w piątek rano w obwodzie smoleńskim w Rosji, w pobliżu granicy z Białorusią.

O godz. 7:26 czasu lokalnego, pomiędzy stacjami Rudnia i Gołynki ciężarówka wjechała pod jadący pociąg towarowy - podały Koleje Moskiewskie na Telegramie.

Lokomotywa i 18 wagonów wypadło z torów. Przewożono w nich benzynę. Po zderzeniu doszło do zapalenia ładunku. Sześć wagonów stanęło w ogniu.

Rosja. Katastrofa kolejowa. Wagony stanęły w płomieniach

"Maszynista zastosował hamowanie awaryjne, ale odległość była niewystarczająca i zderzenia nie dało się uniknąć" - przekazano w komunikacie przewoźnika.

Jak podaje ukraińska agencja Unian, według wstępnych danych zginął kierowca ciężarówki. Maszynista i jego pomocnik odnieśli umiarkowane obrażenia, zostali przewiezieni do szpitala.

Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany.

Rosja. Wypadek w obwodzie Smoleńskim

"W celu koordynacji działań związanych z likwidacją skutków wypadku na linii kolejowej Moskwa-Kijów utworzono sztab operacyjny" - podały Koleje Moskiewskie.

Na miejscu wypadku pojawiły się trzy pociągi gaśnicze oraz ponad 40 ratowników i 10 jednostek sprzętu.

Komitet śledczy wszczął postępowanie karne dotyczące naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu kolejowego - dodał przewoźnik.

