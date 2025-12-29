Katastrofa kolejowa w Meksyku. Masa ofiar i poszkodowanych

Artur Pokorski

Co najmniej 13 osób zginęło, a około stu zostało rannych - to tragiczny bilans niedzielnej katastrofy kolejowej, do której doszło na południu Meksyku. W sumie składem podróżowało około 250 osób. Prezydent Meksyku wydała pierwsze polecenia podległym jej służbom. Rozpoczęło się też prokuratorskie dochodzenie.

Grupa ludzi w tym żołnierze oraz personel służb porządkowych otacza pociąg Interocéanico. Widoczne są zabezpieczenia terenu taśmą ostrzegawczą, maszyna budowlana i pracownicy w kaskach. W tle drzewa i pagórek.
W Meksyku wykoleił się pociąg. Masa poszkodowanych, są ofiary śmiertelneRUSVEL RASGADOAFP

W skrócie

  • W stanie Oaxaca w Meksyku doszło do katastrofy kolejowej, w której zginęło co najmniej 13 osób, a blisko 100 zostało rannych.
  • Pociąg przewoził pasażerów i towary na ważnej trasie między Oceanem Spokojnym a Zatoką Meksykańską.
  • Władze Meksyku oraz służby ratunkowe natychmiast zareagowały, wdrażając działania pomocowe i rozpoczynając śledztwo.
Pociąg przewożący zarówno pasażerów, jak i towary, wyruszył z miasta Salina Cruzu u wybrzeży Pacyfiku do Coatzacoalcos w stanie Veracruz, położonym nad Zatoką Meksykańską. Do stacji końcowej jednak nie dotarł.

"Wykoleiła się główna lokomotywa" - poinformowała w komunikacie meksykańska marynarka wojenna, która obsługuje tę linię kolejową.

Co najmniej 13 osób zginęło, a 98 zostało rannych. W sumie na pokładzie przebywało ponad 200 pasażerów.

Linia kolejowa łącząca Pacyfik z Atlantykiem została otwarta w 2023 roku. To jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat w tym regionie.

    Meksyk. Katastrofa kolejowa w stanie Oaxaca, zareagowała prezydent

    Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, poinformowała, że ranni zostali przewiezieni do szpitala.

    - Wydałam polecenie, aby sekretarz marynarki wojennej i podsekretarz ds. praw człowieka w ministerstwie spraw wewnętrznych udali się na miejsce i osobiście zajęli się rodzinami (ofiar i poszkodowanych - red.) - powiedziała, cytowana przez agencję AFP.

    Głos po tragicznym wypadku zabrała również prokurator generalna Ernestina Godoy. "Funkcjonariusze prokuratury federalnej w Oaxaca, a także eksperci i policjanci koordynują swoje działania z władzami federalnymi i stanowymi w celu przeprowadzenia niezbędnych dochodzeń" - oznajmiła na platformie X.

    Zaledwie kilka dni wcześniej - 20 grudnia - na tej samej linii pociąg zderzył się z ciężarówką, która znajdowała się na przejeździe. Niebezpieczny incydent nie przyniósł ofiar.

    Źródło: BBC, AFP

