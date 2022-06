Katastrofa kolejowa w Iranie. Nie żyje 21 osób

Oprac.: Łukasz Aftański Świat

Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej, do której doszło w środę we wschodnim Iranie wzrosła do 21, a 47 osób jest rannych - podała irańska agencja IRNA. Początkowo informowano o 10 ofiarach śmiertelnych i 50 rannych.

Zdjęcie / Iranian Red Crescent Society/Associated Press/East News / East News