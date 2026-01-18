Wieczorem państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif powiadomił o wykolejeniu się pociągów w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji.

Gwardia Cywilna potwierdziła, że w wyniku zdarzenia zginęło siedem osób. Liczba ta jednak może wzrosnąć.

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych. Jak podają hiszpańskie media, w pociągach znajdowało się około 300 osób.

Rozwiń

Minister Transportu i Zrównoważonej Mobilności w Hiszpanii Oscar Puente poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych, że przebywa w całodobowym centrum informacyjnym, "śledząc informacje dotyczące poważnego wypadku kolejowego w Adamuz".

"Będę Państwa informował na bieżąco, gdy tylko pojawią się nowe informacje" - zapewnił.

Wykolejenie pociągów w Hiszpanii. Przebieg zdarzenia

Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej, Adif, poinformował o wykolejeniu pociągu Iryo, który odjechał z Malagi o 18.40 w kierunku stacji Puerta de Atocha w Madrycie.

Do zdarzenia doszło zaledwie 10 minut po odjeździe, na bocznicy Adamuz, gdzie wykolejony pociąg wjechał na sąsiedni tor, uderzając w siódmy i ósmy wagon innego pociągu jadącego do Huelvy.

Salvador Jimenez, dziennikarz RTVE, który jechał jednym z pociągów, podzielił się w hiszpańskich mediach relacją ze zdarzenia. Opisywał, że w pewnym momencie poczuł "potężne uderzenie, przypominające trzęsienie ziemi, które wstrząsnęło wagonem".

Od tego momentu pasażerowie chwytali za młotki, aby otworzyć drzwi i okna, i zaczęli opuszczać pociąg. W wywiadzie telewizyjnym dziennikarz opisał te godziny jako pełne niepewności i powiedział, że obecnie czekają na informację, jak zostaną przewiezieni autobusem.

Manuel Rojas, radny w ratuszu Adamuz, przekazał mediom, że "przygotowują pierwszy autobus, który zabierze ludzi". Wskazał również, że "są w stałym kontakcie ze Strażą Cywilną" i że mają "więcej autobusów gotowych, aby zabrać ludzi z miejsca wypadku".

Dodał że "utworzono kilka punktów w mieście, takich jak pawilon miejski, ratusz i ośrodek dla seniorów, aby rozdawać wodę i koce oraz udzielać pomocy poszkodowanym".

"Jest wielu kandydatów". Jaki o byciu nowym kandydatem na premiera Polsat News Polsat News