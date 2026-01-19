Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Jest głos Donalda Tuska

"Moje szczere kondolencje dla dotkniętych rodzin. Polska jest myślami z hiszpańskim społeczeństwem w tych trudnych chwilach" - napisał Donald Tusk. W niedzielę na południu Hiszpanii wykoleiły się dwa pociągi dużych prędkości. W katastrofie życie straciło co najmniej 39 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Do Hiszpanów zwrócili się także inni europejscy liderzy.

Ratownicy pracują przy wraku wykolejonego pociągu nocą, oświetleni lampami. Na obrazie widoczne są szczątki zniszczonych wagonów oraz zamieszczone tweety światowych przywódców wyrażających kondolencje i wsparcie dla ofiar oraz ich rodzin.
Hiszpania. Katastrofa w Adamuz. Donald Tusk: Szczere kondolencje@ELEANORINTHESKY (VIA X)AFP

W skrócie

  • W niedzielę na południu Hiszpanii wykoleiły się dwa pociągi dużych prędkości, w wyniku czego zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.
  • Donald Tusk oraz inni europejscy przywódcy, w tym Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen i Giorgia Meloni, przekazali kondolencje rodzinom ofiar i wsparcie hiszpańskiemu społeczeństwu.
  • Katastrofa spowodowała wstrzymanie ruchu kolejowego na linii Madryt - Andaluzja oraz wpłynęła na kurs ponad 200 pociągów.
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji na południu Hiszpanii.

Najnowsze informacje mówią o 39 ofiarach śmiertelnych i 73 rannych, 24 osoby są w stanie ciężkim.

Katastrofa w Hiszpanii. Donald Tusk przesyła kondolencje

"Moje szczere kondolencje dla dotkniętych rodzin. Polska jest myślami z hiszpańskim społeczeństwem w tych trudnych chwilach" - napisał Donald Tusk na platformie X.

Premier Polski nie jest jedynym politykiem, który zabrał głos po tragicznym wypadku. Kondolencje płyną od dużej grupy europejskich przywódców. 

"Jesteśmy myślami z ofiarami, ich rodzinami i całą hiszpańską społecznością. Francja stoi przy waszym boku" - napisał prezydent Emmanuel Macron.

"Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar katastrofy kolejowej oraz narodowi hiszpańskiemu. Życzę szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia rannym. Dzisiejszej nocy jesteście w moich myślach" - stwierdziła z kolei Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

    W podobnym duchu wypowiedziała się także Giorgia Meloni, premier Włoch. "Włochy łączą się w bólu z Hiszpanią z powodu tej tragedii. Nasze myśli kierujemy do ofiar, rannych i ich rodzin" - napisała.

    Kondolencje i wyrazy wsparcia dla osób dotkniętych katastrofą złożył także Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej. "Składam najszczersze kondolencje pogrążonym w żałobie rodzinom i wyrazy wsparcia dla rannych oraz ekip ratowniczych" - stwierdził.

    Wykolejenie pociągów w Hiszpanii. "Noc głębokiego smutku"

    Głos po katastrofie kolejowej zabrał także premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

    "Dzisiejszy wieczór jest dla naszego kraju nocą głębokiego smutku z powodu tragicznego wypadku kolejowego w Adamuz. Pragnę złożyć najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" - napisał szef hiszpańskiego rządu.

    Jak wskazał, "żadne słowa nie są w stanie ukoić tak wielkiego cierpienia". Premier Sanchez dodał ponadto, że cała Hiszpania jest myślami wraz z rodzinami ofiar tragedii.

    "Wszystkie służby ratunkowe działają w sposób skoordynowany, bez wytchnienia" - zapewnił szef rządu.

    Tragedia w Adamuz. Wykoleiły się pociągi w Hiszpanii

    Do katastrofy kolejowej doszło około godz. 19.45. Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób.

    Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn w Adamuz w prowincji Kordoba, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał z Madrytu do Huelvy inny pociąg, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił.

    Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Ruch pociągów dużych prędkości między Madrytem a Kordobą, Sewillą, Malagą i Huelvą będzie zawieszony co najmniej przez cały poniedziałek. Jak podała agencja EFE, wypadek wpłynie na kurs ponad 200 pociągów.

