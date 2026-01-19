W skrócie W niedzielę na południu Hiszpanii wykoleiły się dwa pociągi dużych prędkości, w wyniku czego zginęło co najmniej 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Donald Tusk oraz inni europejscy przywódcy, w tym Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen i Giorgia Meloni, przekazali kondolencje rodzinom ofiar i wsparcie hiszpańskiemu społeczeństwu.

Katastrofa spowodowała wstrzymanie ruchu kolejowego na linii Madryt - Andaluzja oraz wpłynęła na kurs ponad 200 pociągów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji na południu Hiszpanii.

Najnowsze informacje mówią o 39 ofiarach śmiertelnych i 73 rannych, 24 osoby są w stanie ciężkim.

Katastrofa w Hiszpanii. Donald Tusk przesyła kondolencje

"Moje szczere kondolencje dla dotkniętych rodzin. Polska jest myślami z hiszpańskim społeczeństwem w tych trudnych chwilach" - napisał Donald Tusk na platformie X.

Rozwiń

Premier Polski nie jest jedynym politykiem, który zabrał głos po tragicznym wypadku. Kondolencje płyną od dużej grupy europejskich przywódców.

"Jesteśmy myślami z ofiarami, ich rodzinami i całą hiszpańską społecznością. Francja stoi przy waszym boku" - napisał prezydent Emmanuel Macron.

"Składam najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar katastrofy kolejowej oraz narodowi hiszpańskiemu. Życzę szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia rannym. Dzisiejszej nocy jesteście w moich myślach" - stwierdziła z kolei Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

W podobnym duchu wypowiedziała się także Giorgia Meloni, premier Włoch. "Włochy łączą się w bólu z Hiszpanią z powodu tej tragedii. Nasze myśli kierujemy do ofiar, rannych i ich rodzin" - napisała.

Kondolencje i wyrazy wsparcia dla osób dotkniętych katastrofą złożył także Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej. "Składam najszczersze kondolencje pogrążonym w żałobie rodzinom i wyrazy wsparcia dla rannych oraz ekip ratowniczych" - stwierdził.

Wykolejenie pociągów w Hiszpanii. "Noc głębokiego smutku"

Głos po katastrofie kolejowej zabrał także premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

"Dzisiejszy wieczór jest dla naszego kraju nocą głębokiego smutku z powodu tragicznego wypadku kolejowego w Adamuz. Pragnę złożyć najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar" - napisał szef hiszpańskiego rządu.

Jak wskazał, "żadne słowa nie są w stanie ukoić tak wielkiego cierpienia". Premier Sanchez dodał ponadto, że cała Hiszpania jest myślami wraz z rodzinami ofiar tragedii.

"Wszystkie służby ratunkowe działają w sposób skoordynowany, bez wytchnienia" - zapewnił szef rządu.

Rozwiń

Tragedia w Adamuz. Wykoleiły się pociągi w Hiszpanii

Do katastrofy kolejowej doszło około godz. 19.45. Pociągiem przewoźnika Iryo podróżowało z Malagi do Madrytu 317 osób.

Ostatnie wagony pociągu wypadły z szyn w Adamuz w prowincji Kordoba, wjeżdżając na sąsiedni tor, po którym jechał z Madrytu do Huelvy inny pociąg, należący do przewoźnika Renfe - i który w rezultacie również się wykoleił.

Wypadek spowodował wstrzymanie ruchu kolejowego na linii łączącej Madryt z Andaluzją. Ruch pociągów dużych prędkości między Madrytem a Kordobą, Sewillą, Malagą i Huelvą będzie zawieszony co najmniej przez cały poniedziałek. Jak podała agencja EFE, wypadek wpłynie na kurs ponad 200 pociągów.

"Polityczny WF": Mentzen utracił "polityczną przyczepność" INTERIA.PL