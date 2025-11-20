Katastrofa kolejowa w Czechach. Kilkadziesiąt osób rannych

Jak informuje portal idnes.cz, do wypadku na kolei doszło w czwartek rano na trasie między Zlivem a Dívčice. Zgłoszenie służby ratunkowe otrzymały o godzinie 6:19.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano osiem załóg ratowników oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni opatrują poszkodowanych, których - według mediów - jest co najmniej 40 osób. Na miejscu wypadku pracuje także psycholog.

W mediach pojawiają się rozbieżne informacje na temat osób w stanie ciężkim - mowa obecnie o dwóch bądź pięciu osobach.

Czechy. Zderzenie pociągów, są ranni pasażerowie

Podstawione zostały również autobusy dla osób, których obrażenia nie wymagają opieki medycznej. - Pasażerowie obu pociągów są ewakuowani we współpracy ze służbami ratowniczymi - przekazał rzecznik prasowy Zarządu Kolei ds. sytuacji nadzwyczajnych Martin Kawka.

Szpital w Czeskich Budziejowicach wdrożył plan leczenia osób poszkodowanych w zderzeniu pociągów. Do placówki medycznej przewożone są osoby ranne w wypadku.

Przyczyna zdarzenia nie jest obecnie znana. Z kolei z ustaleń portalu Zdopravy.cz wynika, że ekspres prawdopodobnie przejechał sygnalizację, która wskazywała zakaz jazdy.

"Obecnie ustalamy tożsamość wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu, a śledczy badają miejsce zdarzenia i ustalają dokładne przyczyny wypadku" - przekazała czeska policja w komunikacie.

Jak dodano, badanie alkomatem wykluczyło obecność alkoholu u obu maszynistów.

Wkrótce więcej informacji...

"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczy Polsat News Polsat News

"Cóż by sobie w historii zapisał?" Hennig-Kloska o pierwszych decyzjach marszałka Czarzastego Polsat News Polsat News