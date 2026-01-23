W skrócie Hiszpańska Komisja ds. Badania Wypadków Kolejowych (CIAF) wskazała pęknięcie torów jako przyczynę katastrofy kolejowej w Andaluzji.

Władze i minister spraw wewnętrznych wykluczyli możliwość sabotażu jako przyczyny wypadku.

W ciągu ostatnich pięciu dni na hiszpańskich kolejach doszło do czterech wypadków, w tym jednej z największych katastrof w historii kraju.

"Wagon numer sześć wykoleił się z powodu całkowitego braku ciągłości toru" - można przeczytać we wstępnym raporcie CIAF.

"Na podstawie informacji dostępnych obecnie można postawić hipotezę, że pęknięcie szyny nastąpiło przed przejazdem pociągu Iryo (...), a zatem przed wykolejeniem" - napisano.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii. Podano oficjalną hipotezę

To pierwsza oficjalna hipoteza na temat przyczyn tragedii. Wcześniej minister transportu Oscar Puente zaznaczył, że nie wiadomo, czy pęknięcie było przyczyną, czy też skutkiem wypadku. Rząd wykluczył też scenariusz mówiący o sabotażu.

Puente poinformował na konferencji prasowej w środę, że w wózkach kołowych pociągu Iryo, który się wykoleił i uderzył w wagony innego pociągu dużych prędkości Alvia, wykryto "niewielkie wgniecenia o głębokości 1 mm i szerokości 2-3 cm".

- Zbyt ryzykowne byłoby twierdzić, że ślady na wózkach oznaczają wadę infrastruktury - powiedział minister.

Tragedia w Andaluzji. "Możliwość sabotażu nigdy nie była rozważana"

Hipoteza celowego doprowadzenia do tragedii była od początku kwestionowana przez MSW Hiszpanii.

- Możliwość sabotażu nigdy nie była rozważana. Od początku mówiliśmy o problemie technicznym związanym z transportem kolejowym - przekazał minister Fernando Grande-Marlaska na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu. - Nigdy nie pojawiła się żadna wskazówka sugerująca, że było inaczej - dodał.

Według źródeł agencji Reutera, technicy pracujący na miejscu katastrofy mieli stwierdzić zużycie tzw. nakładki stykowej, czyli łączenia między sekcjami szyn. Wadliwe połączenie mogło doprowadzić do powstania szczeliny, która z czasem się powiększała. To właśnie ona mogła wywołać katastrofę.

Seria tragicznych katastrof kolejowych w Hiszpanii

Katastrofa w Andaluzji była jedną z największych w historii kraju. Najnowsze dane mówią o 45 ofiarach śmiertelnych zderzenia się ze sobą dwóch pociągów i ponad 100 rannych.

W ciągu ostatnich pięciu dni na hiszpańskich kolejach doszło do czterech wypadków. Prócz katastrofy w Andaluzji, we wtorek dwa wypadki wydarzyły się w Katalonii - w wyniku jednego z nich zginął maszynista.

W czwartek kilka osób zostało lekko rannych, gdy pociąg pasażerski uderzył w dźwig w Kartagenie, w południowo-wschodniej części Hiszpanii.

