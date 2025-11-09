Do zderzenia doszło o godz. 19:31. Jeden z pociągów to ekspres z Koszyc do Bratysławy, drugi jechał z Bratysławy do Nitry. Zarząd słowackich kolei poinformował, że przyczyny katastrofy nie są znane.

W rozmowie z portalem aktuality.sk jeden z pasażerów powiedział, iż składy zderzyły się "gdzieś w pobliżu miasta Pezinok". - To było straszne uderzenie. Ludzie krzyczeli, że jeśli ktoś jest lekarzem, powinien iść na przód pociągu - dodał.

Słowacja. Katastrofa kolejowa, zderzyły się dwa pociągi

Jak kontynuował pasażer, konduktor jednego ze składów chodził z pytaniami, czy ktoś został ranny. - Nie mam pojęcia, jak duże to było. To był prawdziwy huk, kiedy skład nagle zahamował - opisał podróżny.

Wspomniał, że "najgorzej jest w pierwszym wagonie". - Będą nas ewakuować. Strażacy już chodzą po pociągu i pytają, czy nic nam nie jest - zapewnił.

Inni podróżny tak opisał moment katastrofy na łamach tego samego portalu: - Po około 15 minutach jazdy pociąg zatrzymał się, a nas wszystkich rzuciło do przodu. Tylko zamontowany stolik uchronił mnie przed uderzeniem całym ciałem w kobietę siedzącą naprzeciwko mnie.

Premier Słowacji o katastrofie: Powinniśmy się teraz wszyscy zamknąć

Głos po niedzielnym zderzeniu zabrał słowacki premier Robert Fico. Jak zauważył, to kolejna katastrofa na kolei w jego kraju w niedługim czasie. Na Facebooku zapewnił, iż pozostaje w kontakcie z "właściwymi członkami rządu", a wszystkie służby ratunkowe "zostały aktywowane".

"Poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Ten tragiczny wypadek będzie wymagał wnikliwego śledztwa, czy była to awaria techniczna, czy błąd ludzki, jak to było w przypadku poprzedniego wypadku. Polecam każdemu, kto chce skomentować dzisiejsze zdarzenie, aby powstrzymał się od mowy nienawiści i głupich wniosków, które nie mają uzasadnienia. Powinniśmy się teraz wszyscy zamknąć i myśleć przede wszystkim o rannych" - zaapelował.

Z Bratysławy o godz. 21:58 ma odjechać pociąg relacji Wiedeń Główny - Warszawa Wschodnia o nazwie EN "Chopin". Na razie nie wiadomo, czy będzie opóźniony, a jeśli tak - o ile.

Artykuł jest aktualizowany.

