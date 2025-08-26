Informację o śmierci 52-letniej Polki i 49-letniego Polaka podała także gazeta "London Standard" na swojej stronie internetowej oraz stacja BBC. Córka zmarłej kobiety oraz jej partner potwierdzili te doniesienia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

52-latka była instruktorką jazdy w miejscowości Hook Norton w hrabstwie Oxfordshire. Szkoła, w której pracowała, również poinformowała o jej śmierci w oświadczeniu.

Polska Ambasada w Londynie dotychczas nie potwierdziła informacji o śmierci dwójki Polaków.

Katastrofa helikoptera w Wielkiej Brytanii. Trzy osoby nie żyją

W wypadku, do którego doszło w poniedziałek rano, zginęły trzy osoby, a jedna w stanie ciężkim przebywa w szpitalu.

Śmigłowiec, który wystartował z lotniska Sandown ok. godz. 9. rano czasu lokalnego (godz. 10. czasu polskiego), miał na pokładzie cztery osoby, w tym pilota. Odbywała się w nim lekcja latania.

Dwadzieścia minut po starcie helikopter rozbił się na polu w pobliżu ruchliwej drogi na wyspie Wight, między wioską Godshill i nadmorskim miasteczkiem Shanklin.

