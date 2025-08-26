Katastrofa helikoptera w Wielkiej Brytanii. Nie żyje dwoje Polaków

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Para Polaków zginęła w poniedziałkowej katastrofie helikoptera na południu Wielkiej Brytanii - poinformowała we wtorek brytyjska stacja Sky News. Informację potwierdziła w mediach społecznościowych córka zmarłej kobiety oraz szkoła jazdy, w której pracowała.

W katastrofie helikoptera w Wielkiej Brytanii zginęła dwójka Polaków (zdjęcie ilustracyjne)
W katastrofie helikoptera w Wielkiej Brytanii zginęła dwójka Polaków (zdjęcie ilustracyjne)123RF/PICSEL

Informację o śmierci 52-letniej Polki i 49-letniego Polaka podała także gazeta "London Standard" na swojej stronie internetowej oraz stacja BBC. Córka zmarłej kobiety oraz jej partner potwierdzili te doniesienia za pośrednictwem mediów społecznościowych.

52-latka była instruktorką jazdy w miejscowości Hook Norton w hrabstwie Oxfordshire. Szkoła, w której pracowała, również poinformowała o jej śmierci w oświadczeniu.

Zobacz również:

Katastrofa awionetki w Krzycku Wielkim
Wielkopolskie

Katastrofa awionetki w Wielkopolsce. Są ofiary

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Polska Ambasada w Londynie dotychczas nie potwierdziła informacji o śmierci dwójki Polaków.

    Katastrofa helikoptera w Wielkiej Brytanii. Trzy osoby nie żyją

    W wypadku, do którego doszło w poniedziałek rano, zginęły trzy osoby, a jedna w stanie ciężkim przebywa w szpitalu.

    Śmigłowiec, który wystartował z lotniska Sandown ok. godz. 9. rano czasu lokalnego (godz. 10. czasu polskiego), miał na pokładzie cztery osoby, w tym pilota. Odbywała się w nim lekcja latania.

    Dwadzieścia minut po starcie helikopter rozbił się na polu w pobliżu ruchliwej drogi na wyspie Wight, między wioską Godshill i nadmorskim miasteczkiem Shanklin.

    Zobacz również:

    Katastrofa śmigłowca gaśniczego na jeziorze Rosporden w północno-zachodniej Francji. Na szczęście nikomu nic się nie stało
    Świat

    Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Śmigłowiec rozbił się w jeziorze

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski
    Krajewski w "Gościu Wydarzeń": Można czasem już zatęsknić za prezydentem DudąPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze