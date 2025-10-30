W skrócie W katastrofie helikoptera w okolicach Doncaster zginął 70-letni mężczyzna, a trzy osoby, w tym 10-letni chłopiec, odniosły niegroźne obrażenia.

Śledztwo prowadzi policja hrabstwa South Yorkshire oraz Air Accidents Investigation Branch, które poszukują świadków i nagrań z miejsca wypadku.

Helikopter był prywatną maszyną, która wystartowała z lotniska Gamston; rodzina ofiary otrzymała wsparcie służb.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak donosi Sky News, policja została wezwana do zgłoszenia katastrofy helikoptera na polu przy Ings Lane w Bentley w pobliżu Doncaster. Na pokładzie maszyny były cztery osoby: 41-letni pilot i trójka pasażerów - 70-letni mężczyzna, 58-letnia kobieta i 10-letni chłopiec.

Służby przekazały, że obrażenia 70-latka okazały się zbyt poważne i mimo podjętych działań ratunkowych jego życia nie udało się uratować. Pozostałe osoby, w tym dziecko, odniosły lekkie obrażenia.

Policja zapewniła, że rodzina zmarłego została poinformowana tragicznym finale wypadku i otrzymuje wsparcie od funkcjonariuszy.

Wielka Brytania. Katastrofa niedługo po starcie, policja szuka świadków

Helikopter, który uległ wypadkowi, był prywatną maszyną. Tuż przed tragedią wystartował z lotniska Gamston, które wydało oświadczenie w sprawie.

"Potwierdzamy, że statek powietrzny stacjonujący w naszym porcie lotniczym, obsługiwany przez najemcę na miejscu, uległ wypadkowi. W tej chwili nie posiadamy żadnych dalszych informacji" - przekazano.

Przyczyny i okoliczności wypadku zbada policja hrabstwa South Yorkshire i Air Accidents Investigation Branch (AAIB). Służby poszukują też potencjalnych świadków oraz osoby, które mogą posiadać nagrania helikoptera przed katastrofą.

Źródło: Sky News

Mucha w "Gościu Wydarzeń" o rządach PiS: To było państwo mafijne Polsat News Polsat News