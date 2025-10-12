Jak informują lokalne służby, do zdarzenia doszło około godziny 14:00 czasu lokalnego. Helikopter spadł na parking przy plaży pomiędzy Twin Dolphins Drive i Beach Boulevard.

Z maszyny wyciągnięte zostały dwie osoby, trzy kolejne ucierpiały na skutek upadku helikoptera. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali, jednak - jak przekazał rzecznik władz miejskich - ich stan nie jest obecnie znany.

USA. Helikopter spadł na parking w Huntington Beach w Kalifornii

Obecnie nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji o przyczynach katastrofy. Służby miejskie zawiadomiły Federalną Administrację Lotnictwa i Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu.

- Byłem oszołomiony. Gdy tylko zobaczyłem, jak się kręci, wiedziałem, że się rozbije, bo po prostu to nie wyglądało dobrze i wiedziałem, że coś jest nie tak - mówił świadek wypadku Timothy Bartlett w rozmowie z ABC News.

- Po prostu miałem nadzieję, modliłem się, żeby wszyscy byli cali i zdrowi - dodał.

Według osób, które widziały moment upadku maszyny, nie doszło do wycieku paliwa ani pożaru. Służby ratownicze pojawiły się na miejscu bardzo szybko i sprawnie przeprowadziły akcję ratunkową.

