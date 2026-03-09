W skrócie W katastrofie wojskowego helikoptera armii Zjednoczonych Emiratów Arabskich zginęło dwóch członków załogi - podało tamtejsze Ministerstwo Obrony.

Według komunikatu przyczyną katastrofy była awaria śmigłowca, a nie bezpośrednio działania wojenne prowadzone w ramach wojny na Bliskim Wschodzie.

Od początku wojny w kierunku ZEA miało zostać wystrzelonych 253 pocisków balistycznych, 1440 dronów i 8 pocisków manewrujących. Zginęło czterech mieszkańców.

Według informacji przekazanych przez resort obrony ZEA przyczyną była awaria, a nie bezpośrednio działania wojenne.

"Ministerstwo Obrony ogłasza śmierć dwóch członków sił zbrojnych w wyniku katastrofy helikoptera spowodowanej awarią techniczną podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju w poniedziałek 9 marca 2026 r." - podało ministerstwo.

Katastrofa śmigłowca w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zginęło dwóch żołnierzy

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich złożył kondolencje rodzinom poległych

Wcześniej Ministerstwo Obrony informowało o kolejnej fali irańskich ataków na ZEA.

"W poniedziałek obrona powietrzna ZEA wykryła 15 pocisków balistycznych, z których 12 zostało zniszczonych, a 3 spadły do morza. Wykryto również łącznie 18 bezzałogowych statków powietrznych, z czego 17 zostało przechwyconych, a 1 spadł na terytorium kraju" - podało Ministerstwo Obrony.'

Według rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich od początku wojny w kierunku tego kraju wystrzelono 253 pociski balistyczne, 1440 dronów i 8 pocisków manewrujących. Choć zdecydowana większość z nich została strącona, na terenie ZEA zginęły cztery osoby, a 114 zostało rannych.

Cztery ofiary wojny w ZEA. Media: Abu Zabi przeprowadziło uderzenia odwetowe w Iranie

W niedzielę izraelskie media podały, że Zjednoczone Emiraty Arabskie dokonały pierwszego ataku odwetowego na Iran. Zbombardowane miały zostać irańskie instalacje służące do odsalania wody morskiej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA po atakach opublikowało enigmatyczny komunikat, w których zastrzega sobie prawo "podjęcia wszelkich niezbędnych środków", by chronić suwerenność, integralność i swoich obywateli.

