W skrócie W Trypolisie zawalił się stary budynek, w wyniku czego zginęły co najmniej dwie osoby.

To trzeci przypadek zawalenia się budynku mieszkalnego w tym libańskim mieście od początku roku.

Amnesty International alarmuje, że tysiące osób nadal mieszka w niebezpiecznych budynkach ponad rok po trzęsieniu ziemi.

Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku katastrofy budowlanej w Trypolisie w Libanie - poinformowały libańskie media państwowe.

Państwowa Narodowa Agencja Informacyjna poinformowała o "zawaleniu się starego budynku" w dzielnicy Bab al-Tabbaneh w Trypolisie, dodając, że z gruzów wyciągnięto ciała dwóch osób.

Liban. Katastrofa budowlana w Trypolisie

Bilans katastrofy nie jest jeszcze ostateczny, bo trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczą członkowie obrony cywilnej, armii oraz medycy z Czerwonego Krzyża.

Nie wiadomo, ile osób przebywało w budynku w czasie, gdy się zawalił.

Libańskie Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało, że osoby ranne w katastrofie otrzymają opiekę na koszt państwa.

Liban. Kolejny przypadek zawalenia się budynku

To co najmniej trzeci od początku roku przypadek zawalenia się budynku mieszkalnego w Trypolisie. Poprzednio doszło do wypadku pod koniec stycznia, zginęły wówczas dwie osoby - ojciec wraz z córką.

Prezydent Libanu Joseph Aoun poprosił wszystkie służby ratunkowe o mobilizację, "aby pomóc w operacjach ratunkowych i zapewnić schronienie mieszkańcom budynku oraz lokatorów sąsiednich budowli, które zostały ewakuowane" w ramach środków ostrożności - podano w oświadczeniu jego biura.

Liban jest usiany opuszczonymi budynkami, a wiele zamieszkanych budowli znajduje się w zaawansowanym stanie ruiny.

Dramatyczna sytuacja mieszkańców Libanu

Wiele budynków zostało zbudowanych nielegalnie, zwłaszcza podczas wojny domowej w latach 1975-1990. Niektórzy właściciele dobudowali nowe piętra do istniejących bloków mieszkalnych bez pozwoleń.

W 2024 r. grupa zajmująca się prawami człowieka, Amnesty International, stwierdziła, że "tysiące ludzi" wciąż mieszka w niebezpiecznych budynkach w Trypolisie ponad rok po tym, jak konstrukcje zostały osłabione przez potężne trzęsienie ziemi.

Stwierdzono, że nawet przed trzęsieniem ziemi z lutego 2023 r. mieszkańcy Trypolisu "podnieśli alarm w sprawie swojej tragicznej sytuacji mieszkaniowej, spowodowanej dziesięcioleciami zaniedbań i nieprzestrzeganiem przez wykonawców przepisów bezpieczeństwa".

Dodano, że sytuację pogorszył wieloletni kryzys gospodarczy w Libanie, "który pozbawił mieszkańców środków na naprawy lub alternatywne mieszkania" i wezwano władze do "pilnej oceny bezpieczeństwa budynków w całym kraju".

Źródło: AFP, PAP

