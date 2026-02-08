Katastrofa budowlana w Trypolisie. Są ofiary i ranni

Marcin Boniecki

Co najmniej dwie osoby zginęły w Trypolisie, gdzie zawalił się budynek mieszkalny. Kilka osób zostało rannych. Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa. To trzeci tego typu wypadek w mieście od początku roku. Organizacja Amnesty International ostrzega, że tysiące ludzi wciąż mieszka w niebezpiecznych budynkach ponad rok po trzęsieniu ziemi.

Tłum ludzi gromadzi się wokół zawalonych ruin budynku, z których unosi się gęsty dym lub pył. W tle widoczna jest koparka przesuwająca gruz. Na pierwszym planie rozciąga się strefa zniszczenia, nad którą wolontariusze i ratownicy starają się coś odnaleźć.
Liban. W Trypolisie zawalił się budynek. Nie żyją co najmniej dwie osobyAHMAD SAID / ANADOLU / ANADOLUAFP

  • W Trypolisie zawalił się stary budynek, w wyniku czego zginęły co najmniej dwie osoby.
  • To trzeci przypadek zawalenia się budynku mieszkalnego w tym libańskim mieście od początku roku.
  • Amnesty International alarmuje, że tysiące osób nadal mieszka w niebezpiecznych budynkach ponad rok po trzęsieniu ziemi.
Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku katastrofy budowlanej w Trypolisie w Libanie - poinformowały libańskie media państwowe.

Państwowa Narodowa Agencja Informacyjna poinformowała o "zawaleniu się starego budynku" w dzielnicy Bab al-Tabbaneh w Trypolisie, dodając, że z gruzów wyciągnięto ciała dwóch osób.

Liban. Katastrofa budowlana w Trypolisie

Bilans katastrofy nie jest jeszcze ostateczny, bo trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczą członkowie obrony cywilnej, armii oraz medycy z Czerwonego Krzyża.

    Nie wiadomo, ile osób przebywało w budynku w czasie, gdy się zawalił.

    Libańskie Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało, że osoby ranne w katastrofie otrzymają opiekę na koszt państwa.

    Liban. Kolejny przypadek zawalenia się budynku

    To co najmniej trzeci od początku roku przypadek zawalenia się budynku mieszkalnego w Trypolisie. Poprzednio doszło do wypadku pod koniec stycznia, zginęły wówczas dwie osoby - ojciec wraz z córką.

    Prezydent Libanu Joseph Aoun poprosił wszystkie służby ratunkowe o mobilizację, "aby pomóc w operacjach ratunkowych i zapewnić schronienie mieszkańcom budynku oraz lokatorów sąsiednich budowli, które zostały ewakuowane" w ramach środków ostrożności - podano w oświadczeniu jego biura.

    Liban jest usiany opuszczonymi budynkami, a wiele zamieszkanych budowli znajduje się w zaawansowanym stanie ruiny.

    Dramatyczna sytuacja mieszkańców Libanu

    Wiele budynków zostało zbudowanych nielegalnie, zwłaszcza podczas wojny domowej w latach 1975-1990. Niektórzy właściciele dobudowali nowe piętra do istniejących bloków mieszkalnych bez pozwoleń.

      W 2024 r. grupa zajmująca się prawami człowieka, Amnesty International, stwierdziła, że "tysiące ludzi" wciąż mieszka w niebezpiecznych budynkach w Trypolisie ponad rok po tym, jak konstrukcje zostały osłabione przez potężne trzęsienie ziemi.

      Stwierdzono, że nawet przed trzęsieniem ziemi z lutego 2023 r. mieszkańcy Trypolisu "podnieśli alarm w sprawie swojej tragicznej sytuacji mieszkaniowej, spowodowanej dziesięcioleciami zaniedbań i nieprzestrzeganiem przez wykonawców przepisów bezpieczeństwa".

      Dodano, że sytuację pogorszył wieloletni kryzys gospodarczy w Libanie, "który pozbawił mieszkańców środków na naprawy lub alternatywne mieszkania" i wezwano władze do "pilnej oceny bezpieczeństwa budynków w całym kraju".

      Źródło: AFP, PAP

