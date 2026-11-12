Co najmniej dwie osoby zginęły, a 17 innych zostało rannych po zawaleniu się w środę trzypiętrowego budynku w Nowym Jorku - poinformował przedstawiciel straży pożarnej, cytowany przez CNN.

Jak podała nowojorska straż pożarna, spośród rannych cztery osoby są w stanie krytycznym, 12 w stabilnym, a jeden strażak odniósł mniejsze obrażenia. Wśród rannych jest siedmioro dzieci.

Z gruzów wyciągnięto dotąd co najmniej cztery osoby. Służby przeszukują miejsce katastrofy starając się odnaleźć innych ludzi, którzy mogą być uwięzieni pod gruzami.

Nowy Jork. Strażacy na miejscu katastrofy budowlanej Kena Betancur AFP

Nowy Jork. Katastrofa budowlana, są ofiary śmiertelne

Do katastrofy doszło w centralnej części Brooklynu, na obszarze zajętym głównie przez budynki mieszkalne. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 16 czasu lokalnego (22 w Polsce).

W bezpośrednim sąsiedztwie zawalonego budynku znajduje się plac budowy. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Jak poinformował przedstawiciel straży pożarnej, na parterze znajdował się sklep, a na wyższej kondygnacji co najmniej jedno mieszkanie.



