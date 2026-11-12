Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Są ofiary, pod gruzami szukają ludzi

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Strażacy przeczesują gruzowisko w poszukiwaniu ludzi po zawaleniu się trzypiętrowego budynku w Nowym Jorku. Co najmniej dwie osoby nie przeżyły wypadku, a 17 jest rannych. Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny katastrofy.

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Widok na zawalony trzypiętrowy budynek na Brooklynie w Nowym Jorku podczas akcji ratunkowej straży pożarnej.
Nowy Jork. Zawalił się trzypiętrowy budynek, służby przeczesują gruzyKena BetancurAFP

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 17 innych zostało rannych po zawaleniu się w środę trzypiętrowego budynku w Nowym Jorku - poinformował przedstawiciel straży pożarnej, cytowany przez CNN.

Jak podała nowojorska straż pożarna, spośród rannych cztery osoby są w stanie krytycznym, 12 w stabilnym, a jeden strażak odniósł mniejsze obrażenia. Wśród rannych jest siedmioro dzieci.

Z gruzów wyciągnięto dotąd co najmniej cztery osoby. Służby przeszukują miejsce katastrofy starając się odnaleźć innych ludzi, którzy mogą być uwięzieni pod gruzami.

Akcja służb ratunkowych przy zawalonym budynku, wśród licznych wozów strażackich i karetek otaczających miejsce katastrofy w nocnym oświetleniu miasta.
Nowy Jork. Strażacy na miejscu katastrofy budowlanejKena BetancurAFP

Nowy Jork. Katastrofa budowlana, są ofiary śmiertelne

Do katastrofy doszło w centralnej części Brooklynu, na obszarze zajętym głównie przez budynki mieszkalne. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 16 czasu lokalnego (22 w Polsce).

W bezpośrednim sąsiedztwie zawalonego budynku znajduje się plac budowy. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Jak poinformował przedstawiciel straży pożarnej, na parterze znajdował się sklep, a na wyższej kondygnacji co najmniej jedno mieszkanie.

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