W skrócie W rejonie ulicy James-von-Moltke-Strasse w Görlitz, niedaleko dworca kolejowego i polskiej granicy, doszło do zawalenia się budynku pochodzącego z przełomu XIX i XX wieku.

Nie ustalono, czy ktokolwiek znajdował się w budynku w chwili zdarzenia, a liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych nie została potwierdzona.

Po zawaleniu ewakuowano okoliczne nieruchomości, na miejscu działają służby ratunkowe i trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, nie wykluczając rozszczelnienia instalacji gazowej.

Do zdarzenia doszło wczesnym, poniedziałkowym wieczorem w rejonie ulicy James-von-Moltke-Strasse, niedaleko dworca kolejowego w mieście Görlitz. Leży ono nad Nysą Łużycką, przy granicy z polskim Zgorzelcem. Jak podają niemieckie media, budynek pochodził z przełomy XIX i XX wieku.

Według służb nie jest jeszcze jasne, czy w momencie zdarzenia w środku znajdowały się jakiekolwiek osoby. Policja w Saksonii podkreśla, że na tym etapie nie potwierdzono ani liczby poszkodowanych, ani ofiar śmiertelnych.

Jak podają niemieckie media, świadkowie zdarzenia informowali o głośnej eksplozji oraz wyczuwalnym zapachu gazu. Służby nie wykluczają, że mogło dojść do rozszczelnienia instalacji gazowej, jednak podkreślają, że wszystkie scenariusze pozostają otwarte.

Jak przekazała rzeczniczka policji, priorytetem jest obecnie zabezpieczenie terenu i wykluczenie dalszego zagrożenia.

Niemcy. Zawalony budynek w Görlitz. Trwa akcja służb

Po zawaleniu się budynku policja zdecydowała o natychmiastowej ewakuacji okolicznych nieruchomości, w tym co najmniej trzech domów. Teren zdarzenia został szeroko odgrodzony, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym oraz zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i służbom.

Na miejscu pracują liczne służby, policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, a także Federalna Agencja Pomocy Technicznej oraz Policja Federalna.

Do działań włączono również zespoły ratownicze z psami tropiącymi, które mają pomóc w przeszukiwaniu gruzowiska, gdy tylko pozwolą na to warunki bezpieczeństwa.

Runął budynek przy dworcu w Görlitz. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia

Według urzędu porządku publicznego zawalony budynek należał do miejskiej spółki mieszkaniowej KommWohnen Görlitz. W obiekcie znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne.

Burmistrz miasta Octavian Ursu pojawił się na miejscu zdarzenia, by koordynować działania i ocenić sytuację kryzysową.

Według lokalnych służb ulica James-von-Moltke-Strasse pozostaje całkowicie zamknięta, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Źródła: stern.de, MDR, dpa

