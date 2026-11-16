W skrócie Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że Rosja będzie dążyć na forum ONZ do uznania zachodnich sankcji za "zbrodnie przeciwko ludzkości".

Polityk stwierdził, że zachodnie restrykcje wyrządziły krajom objętym sankcjami szkody o wartości kwadryliona dolarów i wymagają zadośćuczynienia.

Unia Europejska osiągnęła w poniedziałek porozumienie w sprawie wprowadzenia nowego pakietu sankcji wobec Rosji.

Nowe unijne restrykcje obejmą 113 podmiotów, w tym 50 banków, firmy energetyczne oraz spółki zarządzające rosyjską flotą cieni.

Pakiet sankcji UE jest odpowiedzią na próbę dywersji z użyciem dronów na lotnisku w Lipsku, gdzie próbowano wysadzić ukraiński samolot.

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- Apeluję do wszystkich członków ruchu, naszych przyjaciół i gości (...) o odegranie aktywnej roli i włączenie postulatów antysankcyjnych do państwowej legislacji oraz praktyki tworzenia porozumień międzynarodowych - mówił Dmitrij Miedwiediew, bliski współpracownik Władimira Putina.

Polityk wystąpił na plenarnym posiedzeniu ruchu antyneokolonialnego "O Wolność Narodów!", powstałego w 2024 roku pod egidą putinowskiej partii Jedna Rosja.

Według organizatorów do organizacji należą liczne kraje, reprezentujące głównie tzw. Globalne Południe. Nie ma ona jednak stałych kryteriów członkowskich, a na jej spotkaniach pojawiają się przede wszystkim przedstawiciele państw przyjaznych Rosji.

Rosja. Miedwiediew grzmi, tak mówił o unijnych sankcjach

- Państwa zachodnie używają sankcji jako miecza nacisku na nasze kraje - mówił podczas przemówienia Miedwiediew. Przekonywał, że w wyniku tego typu ograniczeń cierpią "zwykli ludzie".

Sankcje to jedno z podstawowych narzędzi nacisku, jakie Zachód wykorzystuje, aby skłonić Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie. Ograniczenia poza rosyjskim biznesem obejmują także przedstawicieli władzy i wojska.

- Musimy zadbać o to, aby sankcje były uznawane nie tylko za naruszenie praw człowieka, ale także zbrodnie przeciwko ludzkości. Prawdziwe zbrodnie - dodał kremlowski propagandysta. Rosyjscy dyplomaci będą zabiegać o taką klasyfikację na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Miedwiediew przekonywał, że zachodnie sankcje wyrządziły krajom, na które je nałożono, szkody o wartości "kwadryliona" dolarów. Jego zdaniem Zachód powinien za nie zadośćuczynić.

Cios w Rosję. UE wprowadza nowy pakiet sankcji

Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej w poniedziałek osiągnęły porozumienie ws. nowego pakietu sankcji na Rosję.

Ma on rozszerzać listy o 113 nowych podmiotów i stanowić europejską odpowiedź na próbę dywersji na lotnisku w Lipsku, gdzie z użyciem dronów próbowano wysadzić ukraiński samolot transportowy. Poprzedni pakiet sankcji został przyjęty w lipcu.

Na listę sankcyjną w ramach nowych ustaleń ma trafić 50 rosyjskich banków, firmy energetyczne, a także spółki, za pośrednictwem których Kreml zarządza tzw. flotą cieni - statkami wykorzystywanymi do aktów dywersji, ale też realizowania transportów naruszających sankcje, głównie zakazu handlu surowcami.

Nowy pakiet obejmie także kolejne osoby fizyczne. Lista zostanie rozszerzona o około 30 nazwisk. Są to m.in. rosyjscy oligarchowie i dyplomaci.



