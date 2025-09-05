Karol Nawrocki w Watykanie. Wręczył papieżowi specjalny prezent

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Karol Nawrocki został przyjęty przez Leona XIV na prywatnej audiencji w Bibliotece Papieskiej. Papież otrzymał od prezydenta specjalny prezent. W południe odbyło się spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Następnie prezydent udał się do Rzymu, gdzie przyjął go jego włoski odpowiednik Sergio Mattarella.

Watykan. Karol Nawrocki na audiencji u papieża Leona XIV
Watykan. Karol Nawrocki na audiencji u papieża Leona XIVVatican NewsTwitter

Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka przybyli na Dziedziniec św. Damazego w Watykanie, skąd następnie udadzą się na audiencję w Pałacu Apostolskim u papieża Leona XIV.

U progu Pałacu Apostolskiego na Karola Nawrockiego i jego delegację czekał na czerwonym dywanie przedstawiciel papieża, czyli regent Prefektury Domu Papieskiego - Leonardo Sapienza.

    Watykan. Karol Nawrocki na audiencji u papieża Leona XIV

    Po prywatnej rozmowie z papieżem Leonem XIV, odbyła się sesja zdjęciowa pary prezydenckiej oraz polskiej delegacji w Bibliotece Papieskiej.

    Grupa osób w formalnych strojach zgromadzonych w eleganckim, bogato zdobionym wnętrzu z dużym dywanem i obrazem religijnym na ścianie, w centrum postać w czerwonym stroju duchownym.
    Polska delegacja z papieżem Leonem XIVVatican News - PolskiTwitter

    Zgodnie z protokołem dyplomatycznym dorosłe kobiety były ubrane na czarno i miały na głowach charakterystyczne czarne welony. To tradycja, która trwa od stuleci.

    Prezydent wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

    Kolejnym punktem podczas wizyty Karola Nawrockiego było spotkanie w z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią odbyło się w Sali Traktatowej Pałacu Apostolskiego, o godzinie 12:00.

    Następnie Nawrocki wraz z polską delegacją udał się do Rzymu, gdzie spotkał się w z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą w pałacu na Kwirynale.

    To ostatnie spotkanie polskiego przywódcy we Włoszech przed konferencją prasową i powrotem do Warszawy.

    Rzym. Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Włoch

    Według harmonogramu, o 13:00 ma rozpocząć się ceremonia powitania Karola Nawrockiego we włoskim pałacu prezydenckim.

    Prezydenci Polski i Włoch zaprezentują sobie oficjalnie swoje delegacje oraz wykonają oficjalne fotografie w Sali Lustrzanej. 

    Później zaplanowano rozmowy plenarne pod przewodnictwem Karola Nawrockiego i prezydenta Włoch Sergio Mattarelli.

    Spotkanie ma potrwać do 14:10. Później Nawrocki wyjdzie na Plac Piusa XII, gdzie ma spotkać się z przedstawicielami polskich mediów.

    Tego samego dnia po południu zaplanowano powrót polskiego prezydenta do kraju. W sobotę ma on wziąć udział w narodowym czytaniu poezji Jana Kochanowskiego. 

