Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka przybyli na Dziedziniec św. Damazego w Watykanie, skąd następnie udadzą się na audiencję w Pałacu Apostolskim u papieża Leona XIV.

U progu Pałacu Apostolskiego na Karola Nawrockiego i jego delegację czekał na czerwonym dywanie przedstawiciel papieża, czyli regent Prefektury Domu Papieskiego - Leonardo Sapienza.

Watykan. Karol Nawrocki na audiencji u papieża Leona XIV

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, po prywatnej rozmowie z papieżem Leonem XIV, w której brać będzie udział jedynie papieski fotograf, zaplanowano sesję zdjęciową pary prezydenckiej oraz polskiej delegacji w Bibliotece Papieskiej.

Kolejnym punktem podczas wizyty Karola Nawrockiego będzie spotkanie w z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Zgodnie z komunikatem ma ono odbyć się w Sali Traktatowej Pałacu Apostolskiego, o godzinie 12:00.

Następnie Nawrocki wraz z polską delegacją przejadą do Rzymu.

Rzym. Karol Nawrocki spotka się z prezydentem Włoch

Według harmonogramu, o 13:00 ma rozpocząć się ceremonia powitania Karola Nawrockiego we włoskim pałacu prezydenckim.

Prezydenci Polski i Włoch zaprezentują sobie oficjalnie swoje delegacje oraz wykonają oficjalne fotografie w Sali Lustrzanej.

Później zaplanowano rozmowy plenarne pod przewodnictwem Karola Nawrockiego i prezydenta Włoch Sergio Mattarelli.

Spotkanie ma potrwać do 14:10. Później Nawrocki wyjdzie na Plac Piusa XII, gdzie ma spotkać się z przedstawicielami polskich mediów.

Tego samego dnia po południu zaplanowano powrót polskiego prezydenta do kraju. W sobotę ma on wziąć udział w narodowym czytaniu poezji Jana Kochanowskiego.

