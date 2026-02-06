W skrócie Karol Nawrocki spotkał się z premier Włoch Giorgią Meloni podczas inauguracji XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

W trakcie spotkania omówiono współpracę gospodarczo-handlową, przemysł obronny oraz zaangażowanie dla pokoju na Ukrainie.

Nawrocki rozmawiał również z wiceprezydentem USA J.D. Vancem podczas recepcji olimpijskiej.

Prezydent przebywa we Włoszech w związku z inauguracją XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

"Rozmowa potwierdziła doskonały stan relacji dwustronnych i solidność partnerstwa między Rzymem a Warszawą. W trakcie spotkania pogłębiono kwestię współpracy w obszarze gospodarczo-handlowym oraz omówiono perspektywy dalszego jej wzmocnienia w sektorze przemysłu obronnego" - przekazał włoski rząd w komunikacie po spotkaniu szefowej rządu z polskim prezydentem w siedzibie prefektury w Mediolanie.

Jak dodano, wśród omówionych tematów znalazły się "najważniejsze kwestie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego zaangażowania na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy".

Meloni i Nawrocki podkreślili też "strategiczne znaczenie umacniania więzi transatlantyckich jako fundamentalnego filaru stabilności i bezpieczeństwa w obliczu obecnych globalnych wyzwań".

Polityka w cieniu Igrzysk Olimpijskich. Spotkanie Nawrocki-Meloni

Kancelaria Prezydenta RP przekazała w komunikacie opublikowanym po spotkaniu, że rozmowa szefowej włoskiego rządu i Nawrockiego dotyczyła relacji dwustronnych, w tym "współpracy wojskowej, bieżących kwestii bezpieczeństwa oraz udziału Polski w pracach grupy G20".

Dodano, że prezydent przekazał Meloni gratulacje w związku z organizacją igrzysk. Dziś wieczorem (w piątek - red.) przywódcy wezmą udział w Ceremonii Otwarcia Igrzysk na Stadionie San Siro.

"W czwartek wieczorem prezydent RP wziął udział w recepcji organizowanej przez szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry, podczas której rozmawiał z przywódcami, w tym z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vancem" - podkreślono w komunikacie.

Karol Nawrocki zasiadł także na trybunach jednej z pierwszych konkurencji Igrzysk - łyżwiarstwie figurowym. Włoskie media donoszą, iż na tej samej widowni zasiadł również J.D. Vance z rodziną, którzy opuścili stadion po występie reprezentantów USA.

