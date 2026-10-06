W skrócie Prezydent Polski rozpoczyna oficjalną wizytę na Filipinach jako część planu związanego z dążeniem do stałego członkostwa w G20.

Celem wizyty są rozmowy z przedstawicielami krajów Globalnego Południa oraz wzmocnienie relacji międzynarodowych przed szczytem G20 w Miami.

W programie przewidziane są działania wspierające polski biznes, spotkania z przedsiębiorcami i wizyty w miejscach związanych ze współpracą polsko-filipińską.

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Delegację na Filipinach prezydent rozpocznie we wtorek od złożenia wieńca przed pomnikiem Jose Rizala. Krótko później, około godziny 10.00 w Polsce, rozpocznie się ceremonia powitania Karola i Marty Nawrockich przez prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa w Pałacu Malacanang.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał dziennikarzom, że wizyta w Manili jest jednym elementów kampanii Polski w ramach grupy G20. - Filipiny przewodniczą w tym roku grupie ASEAN, grupie zrzeszającej państwa Azji Południowo-Wschodniej i zależy nam, aby w ramach aktywności Polski w G20 rozmawiać także i z tym silnie rozwijającym się regionem - podkreślił Przydacz.

Międzynarodowy plan prezydenta. Rozmowy z Globalnym Południem

Jak opisywaliśmy w Interii, Polska jest w 2026 roku zaproszona przez Donalda Trumpa na G20 jedynie w charakterze gościa, ale liczy i stara się o pozostanie w grupie najbogatszych państw świata w kolejnych latach. Przydacz dodał, że przed szczytem grupy w połowie grudnia w Miami, prezydent chce przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami państw tzw. Globalnego Południa, którzy mają wpływ na G20. - Przed nami także Bliski Wschód, Afryka i Ameryka Południowa - wskazał.

Proces budowania relacji z Globalnym Południem prezydent otworzył podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku w rozmowach z Unią Afrykańską, otwiera się w nowym oknie.

Prezydenci Polski i Filipin będą mieli okazję porozmawiać w "wąskim gronie", po czym do stołu negocjacyjnego zasiądą urzędnicy delegacji obu krajów. Później zapowiedziano konferencję prasową obu przywódców. Wtorek zakończy się oficjalnym obiadem prezydenta Filipin wydanym na cześć gościa z Polski.

Starania o biznes na Filipinach

- Filipiny to 120 mln ludzi, dość młodych, średnia wieku 25 lat. Rynek bardzo silnie rozwijający się. Polscy przedsiębiorcy są zainteresowani tym rynkiem - mówił dalej Przydacz.

W środę Karol Nawrocki otworzy V Polsko-Filipiński Szczyt Biznesowy IT. Spotka się też z przedstawicielami polsko-filipińskiego hackathonu.

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Prezydent Polski również w środę wygłosi wykład dla studentów Uniwersytetu Katolickiego im. Św. Tomasza. Dzień zakończy spotkaniami w hotelu Fairmont w Manili z biznesmenami oraz osobami zasłużonymi dla relacji polsko-filipińskich.

W ostatnim dniu wizyty na Filipinach - w czwartek prezydent odwiedzi bazę lotniczą im. pułkownika Villamora, gdzie stacjonują wyprodukowane w Polsce śmigłowce Black Hawk, powstałe w należących do amerykańskiego producenta zakładach PZL Mielec.

Z Manili dla Interii,

Jakub Krzywiecki



