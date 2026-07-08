Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. "Będę zabiegał"
Będą zabiegał o rozszerzenie sieci rurociągów NATO na wschodnią flankę NATO - przekazał Karol Nawrocki podczas szczytu Sojuszu w Ankarze. Polityk poinformował także, że krótko rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przywódcy poruszyli temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Nawrocki poinformował również, że rozmawiał także z prezydentem Ukrainy.
W skrócie
- Karol Nawrocki poinformował, że podczas szczytu NATO w Ankarze zamierza dążyć do rozszerzenia sieci rurociągów na wschodnią flankę NATO.
- Prezydent Polski przekazał, że jednym z jego głównych celów podczas szczytu jest wzmocnienie sojuszu, budowanie relacji transatlantyckich i potwierdzenie zagrożenia ze strony Rosji.
- Nawrocki oznajmił, że krótko rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
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Prezydent Karol Nawrocki podczas krótkiej rozmowy z mediami w trakcie szczytu NATO w Ankarze podkreślił, że przedstawiciele Polski przyjechali na to wydarzenie ze "strategicznymi celami".
- Strategicznym celem Rzeczpospolitej jest oczywiście wzmocnienie Sojuszu i solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckim. To dzisiaj wydaje się najważniejsze dla Polski, dla całej Europy Środkowej i Wschodniej - powiedział.
Szczyt NATO w Ankarze. Karol Nawrocki o "strategicznych celach"
Jak drugą kluczową dla naszego kraju kwestię polityk wskazał budowanie relacji transatlantyckich. - Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy USA z Europą - dodał.
Prezydent wskazał także trzecie zadanie, jakie stoi przed Polską podczas szczytu - potwierdzenie zagrożenia ze strony Rosji. Podkreślił również znaczenie polskich wydatków na obronność i wywiązywania się z zobowiązań sojuszniczych przez nasz kraj.
- Polska jest przykładowym sojusznikiem, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich partnerów - zaznaczył, podkreślając, że w jego ocenie kwestia ta okaże się istotna podczas rozmów na forum NATO.
W dalszej części swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii, które "od dekad pozostają nierozwiązane". - Będę konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej - zadeklarował.
Polska - USA. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
- Podwójny charakter rurociągów stwarza okazję do budowania bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO, więc jest to również okazja dla mnie i całej Europy Środkowej, by ponownie poruszyć tę kwestię - dodał polityk.
Prezydent Nawrocki poinformował również, że we wtorek udało mu się krótko porozmawiać z przywódcą USA, Donaldem Trumpem. - Nasza rozmowa jak zwykle dotyczyła stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce - wyjaśnił, dodając, że "Trump i USA są podporą NATO".
Głowa państwa odniosła się także do kwestii wojny w Ukrainie i zagrożenia ze strony Rosji, podkreślając, że "zawsze istnieje możliwość, iż Putin użyje siły przeciwko państwom wschodniej flanki".
- To naturalne, że pozostajemy w dialogu z Ukrainą, ponieważ mamy wspólnego wroga - powiedział, wyjaśniając, że miał także okazję "kurtuazyjnie" porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim. Jak wskazał, ostatnie napięcia między Warszawą i Kijowem "nie wykluczają dyskusji".