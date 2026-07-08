W skrócie Karol Nawrocki poinformował, że podczas szczytu NATO w Ankarze zamierza dążyć do rozszerzenia sieci rurociągów na wschodnią flankę NATO.

Prezydent Polski przekazał, że jednym z jego głównych celów podczas szczytu jest wzmocnienie sojuszu, budowanie relacji transatlantyckich i potwierdzenie zagrożenia ze strony Rosji.

Nawrocki oznajmił, że krótko rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem na temat stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

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Prezydent Karol Nawrocki podczas krótkiej rozmowy z mediami w trakcie szczytu NATO w Ankarze podkreślił, że przedstawiciele Polski przyjechali na to wydarzenie ze "strategicznymi celami".

- Strategicznym celem Rzeczpospolitej jest oczywiście wzmocnienie Sojuszu i solidarności w Sojuszu Północnoatlantyckim. To dzisiaj wydaje się najważniejsze dla Polski, dla całej Europy Środkowej i Wschodniej - powiedział.

Szczyt NATO w Ankarze. Karol Nawrocki o "strategicznych celach"

Jak drugą kluczową dla naszego kraju kwestię polityk wskazał budowanie relacji transatlantyckich. - Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy USA z Europą - dodał.

Prezydent wskazał także trzecie zadanie, jakie stoi przed Polską podczas szczytu - potwierdzenie zagrożenia ze strony Rosji. Podkreślił również znaczenie polskich wydatków na obronność i wywiązywania się z zobowiązań sojuszniczych przez nasz kraj.

- Polska jest przykładowym sojusznikiem, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich partnerów - zaznaczył, podkreślając, że w jego ocenie kwestia ta okaże się istotna podczas rozmów na forum NATO.

W dalszej części swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii, które "od dekad pozostają nierozwiązane". - Będę konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec zostały poprowadzone do Rzeczpospolitej - zadeklarował.

Polska - USA. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem

- Podwójny charakter rurociągów stwarza okazję do budowania bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO, więc jest to również okazja dla mnie i całej Europy Środkowej, by ponownie poruszyć tę kwestię - dodał polityk.

Prezydent Nawrocki poinformował również, że we wtorek udało mu się krótko porozmawiać z przywódcą USA, Donaldem Trumpem. - Nasza rozmowa jak zwykle dotyczyła stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce - wyjaśnił, dodając, że "Trump i USA są podporą NATO".

Głowa państwa odniosła się także do kwestii wojny w Ukrainie i zagrożenia ze strony Rosji, podkreślając, że "zawsze istnieje możliwość, iż Putin użyje siły przeciwko państwom wschodniej flanki".

- To naturalne, że pozostajemy w dialogu z Ukrainą, ponieważ mamy wspólnego wroga - powiedział, wyjaśniając, że miał także okazję "kurtuazyjnie" porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim. Jak wskazał, ostatnie napięcia między Warszawą i Kijowem "nie wykluczają dyskusji".





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