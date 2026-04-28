W skrócie Karol III i królowa Kamila rozpoczęli czterodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych, spotykając się z Donaldem Trumpem i Melanią Trump w Białym Domu.

W trakcie wizyty przewidziane są trzy spotkania z Trumpami, przemówienie Karola III przed połączonymi izbami Kongresu oraz zwiedzanie parku narodowego i upamiętnienie ofiar zamachów 11 września.

Wizyta brytyjskiej pary królewskiej odbywa się dwa dni po próbie zamachu na Donalda Trumpa, za którą podejrzanemu postawiono zarzuty usiłowania pozbawienia życia prezydenta.

Król Karol III i królowa Kamila rozpoczęli w poniedziałek czterodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Po południu para królewska przybyła do Białego Domu, gdzie przywitali ich Trumpowie. Moment ten uwieczniony został przez zgromadzonych na miejscu fotoreporterów. Na jednym ze zdjęć widać m.in. wymianę czułych gestów między królem a Melanią Trump.

Po oficjalnym powitaniu Donald Trump i jego żona przyjęli brytyjską parę królewską na herbacie, a następnie pokazali im pasiekę na terenie rezydencji prezydenta USA. W ubiegłym tygodniu pierwsza dama zaprezentowała tam nowy ul, przypominający miniaturową wersję Białego Domu.

Król Karol III przywitał się z pierwszą damą USA Melanią Trump

Karol III w Stanach Zjednoczonych. Król wygłosi przemówienie przed Kongresem

Po spotkaniu z Trumpami para królewska udała się na przyjęcie do rezydencji brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie.

Wizyta brytyjskiego monarchy, o którym prezydent Trump zawsze wypowiada się w superlatywach, jest postrzegana jako szansa na naprawę stosunków USA zarówno z Wielką Brytanią w obliczu ostrej krytyki Trumpa na temat premiera Keira Starmera, jak i ogólnie stosunków wewnątrz NATO. Jest to pierwsza wizyta Karola w USA jako monarchy i ma uczcić też 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych.

Podczas czterodniowej wizyty państwowej Karol i Kamila mają spotkać się z Trumpami trzykrotnie. We wtorek po południu król wygłosi też przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu. Jak podała agencja AFP, oczekuje się, że w trakcie przemówienia Karol III będzie wzywał do "pojednania i odnowy", w obliczu tak zwanych "szczególnych relacji" między Waszyngtonem a Londynem.

Przemówienie obecnego króla będzie pierwszym wystąpieniem brytyjskiego monarchy przed amerykańskim Kongresem od 1991 roku. Wówczas przemawiała tam jego matka, królowa Elżbieta II.

Dodajmy, że w planie wizyty Karola III jest też zwiedzenie parku narodowego - prawdopodobnie Shenandoah w Appalachach - w Wirginii oraz upamiętnienie ofiar zamachów 11 września 2001 r. i spotkanie z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim.

USA. Wizyta króla ma miejsce dwa dni o próbie zamachu na Trumpa. Sprawcy postawiono zarzuty

Przypomnijmy, że wizyta Karola III w Stanach Zjednoczonych ma miejsce dwa dni po próbie zamachu na Donalda Trumpa. Prezydent, pierwsza dama Melania Trump oraz członkowie administracji zostali w sobotę wieczorem ewakuowani przez agentów Secret Service z kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Akcja służb nastąpiła po tym, jak napastnik otworzył ogień do pracowników ochrony w hotelowym lobby.

- Wygląda na to, że rzeczywiście obrał sobie za cel osoby pracujące w administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta - powiedział w niedzielę p.o. prokuratora generalnego USA Todd Blanche w wywiadzie cytowanym m.in. przez agencje AP i Reuters oraz dziennik "Washington Post".

W poniedziałek podejrzany o próbę zamachu w hotelu Hilton w Waszyngtonie stanął przed sądem. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania pozbawienia życia prezydenta Donalda Trumpa. 31-latkowi zarzuca się ponadto dwa przestępstwa związane z posiadaniem broni palnej.

"Polityczny WF": Nowy sondaż wyborczy. Zaskakuje wynik Partii Razem INTERIA.PL