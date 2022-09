Karol III wstępuje na tron. Proklamacja nowego króla

W uroczystości wzięli udział m.in. byli premierzy Wielkiej Brytanii: Gordon Brown, David Cameron, Boris Johnsoni Theresa May. Najpierw przewodnicząca Izby Gmin Penny Mordaunt oficjalnie poinformowała o śmierci królowej Elżbiety II. Queen Elizabeth II.

Proklamacja została odczytana w Pałacu św. Jakuba i w starej siedzibie giełdy, Royal Exchange, w londyńskim City. Król Karol III, najstarszy syn zmarłej w czwartek królowej Elżbiety II, zostaje nowym suwerenem. Pierwszą osobą, która podpisała proklamację był nowy następca tronu, książę William.

Uroczystość przeniosła się następnie do Sali Tronowej. Rada powitała tam nowego króla.

Deklaracja króla Karola III

Następnie rozpoczęła się II część uroczystości. Król Karol wygłasza deklarację. Nowy król ogłosił śmierć swojej "ukochanej matki, królowej". - Cały świat współczuje mi w nieodwracalnej stracie, którą wszyscy ponieśliśmy - powiedział.

- Moja matka dała przykład miłości do końca życia i bezinteresownej służby. Panowanie mojej matki było niezrównane pod względem długości trwania, poświęcenia i oddania. Nawet gdy się smucimy, dziękujemy za to najwierniejsze życie. Jestem głęboko świadomy tego głębokiego dziedzictwa oraz poważnych obowiązków i odpowiedzialności, które teraz zostały mi przekazane - dodał.

Nowy król powiedział także, że jest pokrzepiony wsparciem swojej ukochanej żony.

Następnie Karol III podpisał przysięgę. Następnie podpisy złożyli świadkowie, zaczynając od księcia Williama i królowej małżonki Camilli.

"Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i bardzo kochanej matki"

Po śmierci królowej Elżbiety II na zamku w Balmoral w czwartek, Wielka Brytania pogrążyła się w żałobie.

"Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Wysokości Królowej, to moment największego smutku dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny. Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i bardzo kochanej matki. Wiem, że jej strata będzie głęboko odczuwana w całym kraju, Królestwach i Wspólnocie Narodów oraz przez niezliczone rzesze ludzi na całym świecie. W tym okresie żałoby i zmian, moją rodzinę i mnie będzie pocieszać i podtrzymywać nasza wiedza o szacunku i głębokim uczuciu, którym Królowa była tak powszechnie obdarzana" - napisał nowy król Wielkiej Brytanii Karol w oświadczeniu wydanym po śmierci królowej Elżbiety II.

Po śmierci Elżbiety II jej najstarszy syn, 73-letni Karol, dotychczasowy książę Walii, automatycznie przejął tron. Jak potwierdził w czwartek dwór królewski, nowy król Wielkiej Brytanii będzie nosił imię Karol III.

Karol mógł przyjąć jako król inne imię, tak jak to wcześniej robili niektórzy monarchowie. Jego pełne imiona to Karol Filip Artur Jerzy, mógł zatem zdecydować się na użycie któregoś z nich. Tak samo jak on zrobiła w 1952 r. królowa Elżbieta II, która po objęciu tronu zdecydowała, że pozostanie przy swoim pierwszym imieniu.

Karol pierwszym następcą tronu z dyplomem uniwersyteckim

Karol Filip Artur Jerzy urodził się 14 listopada 1948 r., rok po ślubie swoich rodziców, księżniczki Elżbiety i księcia Filipa. W związku z przedwczesną śmiercią swojego dziadka, Jerzego VI, jego matka została w 1952 r. królową, a Karol - w wieku zaledwie trzech lat - następcą tronu.

W przeciwieństwie do poprzednich następców tronu, którzy byli uczeni przez prywatnych korepetytorów, został wysłany do szkoły z internatem Gordonstoun w Moray w Szkocji.

Wbrew królewskiej tradycji Karol po maturze nie wstąpił do sił zbrojnych, lecz poszedł od razu na uniwersytet. W Cambridge początkowo studiował archeologię i antropologię, ale następnie przeniósł się na historię.

W 1969 r. formalnie otrzymał tytuł księcia Walii, pod którym był znany przez większość życia. W 1970 r. stał się pierwszym następcą tronu, który zdobył dyplom uniwersytecki. Dopiero później wstąpił do wojska.

W roku 1981 Karol poślubił Dianę Spencer, z którą ma dwóch synów, księciów Williama i Henryka. 1996 doszło do rozwodu, a po śmierci Diany ożenił się w 2005 roku z Kamilą Shand (Parker Bowles).

Na tytuł monarchy czekał najdłużej w historii brytyjskiej rodziny królewskiej

Król Karol III 20 kwietnia 2011 roku stał się najdłużej w historii brytyjskiej rodziny królewskiej czekającym na tytuł monarchy, a 19 września 2013 roku najstarszym następcą tronu.

Obecny król znany był wcześniej m.in. z działalności publicznej, charytatywnej, a także na rzecz ochrony środowiska, walki ze zmianami klimatycznymi oraz zrównoważonego planowania miejskiego. Założył fundację the Prince’s Trust, która pomogła ponad milionowi młodych ludzi.

"Jego styl będzie bardzo różny. (...) Będzie aktywnym królem" - ocenił profesor King's College w Londynie Vernon Bogdanor zajmujący się m.in. rolą monarchii w systemie konstytucyjnym Wielkiej Brytanii.