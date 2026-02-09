W skrócie Karol III po raz pierwszy odniósł się publicznie do sprawy maili Jeffreya Epsteina, dotyczących jego brata Andrzeja.

Pałac Buckingham zadeklarował pełną współpracę z policją Thames Valley w tej sprawie.

Król Karol III wcześniej pozbawił Andrzeja tytułów i rezydencji w związku z zarzutami oraz informacjami wynikającymi z kontaktów z Epsteinem.

"Chociaż do konkretnych zarzutów, o których mowa, powinien odnieść się pan Mountbatten-Windsor (brat króla - red.), to jeśli zwróci się do nas policja Thames Valley, jesteśmy gotowi udzielić jej wsparcia, zgodnie z oczekiwaniami" - czytamy w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

W wydanym komunikacie wskazano również, że król wyraził "swoje głębokie zaniepokojenie" zarzutami wysuwanymi wobec jego brata w świetle wychodzących na jaw informacji na temat jego działań.

Sprawa e-maili Epsteina. Karol III deklaruje pełną współpracę z policją

"Jak już wcześniej stwierdzono, myśli i współczucie Ich Królewskich Mości były i pozostają z ofiarami wszelkich form przemocy" - napisano w oświadczeniu wydanym przez brytyjską rodzinę królewską.

Komunikat Pałacu Buckingham jest reakcją na działania policji Thames Valley, która potwierdziła, że dokonuje analizy skargi złożonej przez antymonarchiczną organizację Republic. Grupa przekazała służbom raport, z którego wynika, że Andrzej Mountbatten-Windsor mógł przekazać Jeffreyowi Epsteinowi poufne informacje handlowe.

Były książę Yorku pełnił w latach 2001-2011 funkcję wysłannika ds. handlowych. Jak wskazuje BBC, z danych zawartych w ujawnionych e-mailach zmarłego amerykańskiego finansisty wynika, że w październiku 2010 r. brat Karola III przesłał biznesmenowi szczegóły dotyczące swoich podróży służbowych. Później miał przekazać mu też raporty z wizyt w poszczególnych krajach.

Oprócz tego miał przekazywać Epsteinowi informacje dotyczące możliwości inwestycji w nadzorowanym przez brytyjskie siły zbrojne Afganistanie, a także powiadomić go o okazji biznesowej w firmie private equity.

Karol III odcina się od młodszego brata. "Konieczne kroki"

W październiku 2025 roku król Karol III pozbawił swojego młodszego brata Andrzeja wszelkich tytułów, odznaczeń i rezydencji w pobliżu zamku Windsor w związku z jego powiązaniami z Jeffreyem Epsteinem.

"Kroki te zostały uznane za konieczne, niezależnie od faktu, że książę Andrzej nadal zaprzecza stawianym mu zarzutom (...). Ich Królewskie Wysokości pragną jasno wyrazić, że ich myśli i najgłębsze współczucie zawsze było i pozostanie po stronie ofiar i osób, które przeżyły jakiekolwiek formy wykorzystywania" - głosił wówczas komunikat Pałacu Buckingham.

Decyzja brytyjskiego monarchy wynika również z oskarżeń, jakie w sierpniu 2021 roku wystosowała w stronę Andrzeja Virginia Giuffre. Kobieta twierdziła, że w 2001 roku została przez niego wykorzystana seksualnie. Ich relację zainicjować miał Jeffrey Epstein.

