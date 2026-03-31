Pałac Buckingham poinformował we wtorek, że pod koniec kwietnia król Karol III złoży wizytę państwową w Stanach Zjednoczonych.

Rząd brytyjski ma nadzieję, że ta podróż pomoże w odbudowie stosunków z Donaldem Trumpem, nadszarpniętych wojną z Iranem.

Monarcha oraz jego żona, królowa Kamila, wybiorą się za ocean, aby uczcić 250. rocznicę uzyskania przez USA niepodległości od rządów brytyjskich. Następnie para uda się na Bermudy.

Napięte stosunki na linii Waszyngton - Londyn. Król Karol III poleci do USA

"Program Ich Królewskich Mości będzie poświęcony świętowaniu historycznych powiązań i współczesnych stosunków dwustronnych między Zjednoczonym Królestwem a Stanami Zjednoczonymi" - poinformował Pałac Buckingham, dodając, że wizyta odbędzie się na wniosek rządu w Londynie.

Będzie to pierwsza wizyta państwowa brytyjskiego monarchy w USA od 2007 roku. Przed 19 laty królowa Elżbieta II odbyła swoją czwartą i ostatnią podróż do Stanów Zjednoczonych.

Stosunki między prezydentem USA i premierem Wielkiej Brytanii uległy napięciom z powodu niechęci Keira Starmera do angażowania się w wojnę z Iranem.

Zobacz również: Dawid Szczyrbowski

- Bardzo przykro jest widzieć, że nasze relacje z Wielką Brytanią w oczywisty sposób nie są już tym, czym były wcześniej - zareagował na tę deklarację Donald Trump.

Siłom zbrojnym USA zezwolono później na przeprowadzanie ataków obronnych z wykorzystaniem brytyjskich baz. Trump ocenił jednak, że brytyjski premier "nie jest Winstonem Churchillem" i że zrujnował historycznie bliski sojusz - pisze agencja Reutera.

Starmer podał w wątpliwość legalność ataków na Iran, które nie cieszą się popularnością w kraju i budzą obawy dotyczące rosnących kosztów energii.

Premier Wielkiej Brytanii unikał jednak bezpośredniej krytyki Trumpa i publicznie stwierdził, że ich stosunki pozostają dobre.

Karol III spotka się z Donaldem Trumpem. Londyn chce "udobruchać prezydenta USA"

Agencja Reutera uważa, że wizyta Karola III w USA ma być elementem strategii "udobruchania prezydenta USA, który rozpływał się w pochwałach pod adresem króla i jego rodziny".

We wrześniu 2025 roku Karol III gościł Donalda Trumpa podczas jego wizyty w Wielkiej Brytanii, fundując mu przejażdżkę powozem i bankiet państwowy w zamku Windsor. Republikanin chwalił szczególne więzi łączące oba narody. Określił je jako "niezastąpione i niezniszczalne".

Reuters wymienił temat, który może poróżnić obu przywódców. Chodzi o kwestie klimatyczne. Brytyjski monarcha jest wielkim orędownikiem ochrony środowiska, w przeciwieństwie do republikanina, który określił globalne ocieplenie "największym przekrętem w historii".

Karol III może również usłyszeć pytania o swojego młodszego brata. Przypomnijmy, Andrzej Mountbatten-Windsor jest objęty policyjnym śledztwem w związku z nadużyciami władzy publicznej i jego powiązaniami z Jeffreyem Epsteinem. W tej aferze pojawia się również nazwisko Donalda Trumpa.

Źródło: Reuters

PiS proponuje 0 proc. VAT na żywność. Domański w ''Gościu Wydarzen'': Wzrost cen jest na bardzo umiarkowanym poziomie Polsat News Polsat News