W skrócie Do szpitali w regionie irkuckim trafiło 189 osób po śmierci 28-letniej pracownicy laboratorium.

Służby zidentyfikowały 197 osób, które mogły mieć kontakt z chorą.

Gubernator Buriacji zdementował informację, jakoby kobieta podróżowała do tego regionu i zapewnił o braku ognisk dżumy w republice.

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W obwodzie irkuckim trwa identyfikacja osób, które mogły mieć kontakt z 28-letnią Darią Szipliową, pracownicą instytutu, który zajmuje się badaniami nad dżumą.

Kobieta - jak wynika z ustaleń serwisu Lyudi Baikala - rozbiła próbówkę z czynnikiem wywołującym płucną odmianę tej choroby.

Rosja. 28-latka zmarła na dżumę. Panika w obwodzie irkuckim

28-latka zmarła po siedmiu dniach od incydentu. Wcześniej z objawami dżumy trafiła do szpitala w mieście Szelechow w obwodzie irkuckim, gdzie była leczona przez trzy dni.

W tym niemal 50-tysięcznym mieście wybuchła panika. "Od czwartku oddziały FSB zaczęły eskortować karetki, w których osoby mające kontakt z Szipilową są przewożone na badania. (...) Na ulicach pojawili się ludzie w kombinezonach ochronnych, maseczkach i rękawiczkach" - czytamy.

Prawie 200 osób w szpitalach. Władze zwołały nadzwyczajne posiedzenie

Jak podały w piątek Irkuck Media, do tej pory zidentyfikowano 197 takich osób, z których 189 zostało hospitalizowanych. Niektórzy mają wykazywać symptomy choroby. 12 objętych kwarantanną trafiło do instytutu zajmującego się leczeniem dżumy.

Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew zwołał nadzwyczajne posiedzenie komisji sanitarnej i antyepidemicznej.

Media podawały dwie wersje wydarzeń. Pierwsza dotyczyła wcześniej wspomnianego rozbicia probówki z patogenem, a druga zakładała, że do zakażenia kobiety doszło podczas podróży do Buriacji, gdzie na granicy z Mongolią wykryto ognisko dżumy.

Spekulacje dotyczące podróży 28-latki zdementował Aleksiej Cydenow, gubernator Republiki Buriacji.

"Według danych Rospotrebnadzoru, a także według danych rządu Republiki Buriacji, kobieta, która zmarła na dżumę w obwodzie irkuckim, nie przyjeżdżała do Buriacji. W republice nie ma ognisk dżumy, w tym na terytorium graniczącym z Mongolią" - zapewnił w oświadczeniu.

Dwie odmiany dżumy

Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jej główne formy to odmiana dymienicza, płucna i septyczna.

Ostatni odnotowany przypadek dżumy w Rosji miał miejsce w 2016 roku w Kraju Ałtajskim.

Ogniska tej choroby utrzymują się w Mongolii. W 2023 roku zidentyfikowano 137 takich ognisk w 17 regionach kraju, w tym w rejonach blisko granicy z Rosją.

Źródła: Lyudi Baikala, Irkuck Media



