Kardynałowie reagują na działania USA. Wydali oświadczenie

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

"Moralna rola Stanów Zjednoczonych została sprowadzona do destrukcyjnej polityki" - stwierdzili trzej amerykańscy kardynałowie. W swoim wspólnym oświadczeniu skrytykowali działania administracji Donalda Trumpa, odnosząc się do sytuacji w Wenezueli, Ukrainie i na Grenlandii. Duchowni wezwali USA, by kierowały się "moralnym kompasem" w polityce zagranicznej.

Trzech starszych mężczyzn w strojach duchownych, każdy na osobnym zdjęciu; pierwszy przemawia przy mównicy, drugi nosi czerwony biret kardynalski i szatę liturgiczną, trzeci siedzi na tle flagi amerykańskiej z dużym krzyżem na piersi.
Watykan. Amerykańscy kardynałowie reagują na działania Donald TrumpaMike Blake / Vincent Alban / Guglielmo Mangiapane / Reuters / Agencja FORUM

W skrócie

  • Trzech kardynałów z USA ogłosiło krytykę polityki zagranicznej Donalda Trumpa.
  • Ocenili działania administracji USA jako "destrukcyjne" w odniesieniu do wydarzeń w Wenezueli, na Ukrainie i na Grenlandii.
  • Kardynałowie zaapelowali o kierowanie się moralnym kompasem w polityce Stanów Zjednoczonych.
Jak podał dziennik "New York Times", metropolita Chicago kardynał Blase Cupich, arcybiskup Waszyngtonu kard. Robert McElroy i arcybiskup Newark kard. Joseph Tobin ostro ocenili politykę zagraniczną USA.

Odnosząc się do wydarzeń wokół Wenezueli, Ukrainy i Grenlandii zaznaczyli, że swoje stanowisko sformułowali, czerpiąc inspirację z papieża Leona XIV - również Amerykanina. Wezwali oni amerykańską administrację, by kierowała się moralnym kompasem.

Kardynałowie krytykują postawę Donalda Trumpa. "Destrukcyjna polityka"

Na łamach watykańskiej gazety, która zrelacjonowała ich stanowisko, kardynałowie przekazali: "Moralna rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w podejściu do zła na świecie i budowie sprawiedliwego pokoju została sprowadzona do stronniczych kategorii, które podsycają polaryzację i destrukcyjną politykę".

    W nowy rok "Stany Zjednoczone weszły w najgłębszą i burzliwą debatę na temat moralnych podstaw ich działań na świecie od zakończenia Zimnej Wojny" - stwierdziło "L'Osservatore Romano".

    Watykan reaguje na działania USA. Kardynałowie mówią o zagrożeniu dla pokoju

    Dziennik podkreślił, iż "wydarzenia w Wenezueli, Ukrainie i na Grenlandii podniosły fundamentalne kwestie dotyczące użycia siły militarnej i znaczenia pokoju". Oświadczenie kardynałów jest nawiązaniem do akcji sił USA, które pojmały dyktatora Wenezueli Nicolasa Maduro i przewiozły go do aresztu w Nowym Jorku oraz do żądań prezydenta Donalda Trumpa, który ogłosił, że chce przejąć kontrolę nad Grenlandią.

