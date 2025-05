Rozpoczyna się konklawe , podczas którego kardynałowie wybiorą 267. papieża . Do czasu, aż nad Watykanem zobaczymy biały dym, elektorzy będą odcięci od świata.

Przed inauguracją konklawe, w bazylice Świętego Piotra na godz. 10 zaplanowano mszę "Pro eligendo Papa" - w intencji wyboru papieża. Następnie o godz. 16.30 rozpoczyna się obrzęd wejścia kardynałów w procesji na konklawe z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej.

Następnie kardynałowie udadzą się do Domu Świętej Marty , budynku usytuowanego w pobliżu Bazyliki Świętego Piotra, gdzie mieszkają podczas konklawe.

Czy kardynałowie na czas konklawe są zupełnie odcięci od świata zewnętrznego? Nie mają dostępu do mediów, telefonów? - Dokładnie tak jest - zapewnia ks. Przemysław Śliwiński , rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej, autor książki "Konklawe. Tajemnice wyborów papieskich".

Podkreśla, że współcześnie nie jest to tak dużym obciążeniem dla kardynałów, bo konklawe trwa około dwóch-trzech dni. - Zupełnie inaczej wyglądało to w przeszłości, kiedy konklawe potrafiło trwać kilka dni, a nawet tygodni. Te czasy raczej nie wrócą - mówi ks. Śliwiński.

- To brak możliwości oglądania telewizji, słuchania radia, czytania gazet. Brak możliwości dowiadywania się, komunikowania z kimkolwiek z zewnątrz . Nowe czasy dostarczyły np. smartfony, których także nie wolno mieć przy sobie - wymienia ks. Śliwiński.

Jak zauważa rzecznik archidiecezji warszawskiej, tak samo, jak my nie widzimy kardynałów i tego, co robią w Kaplicy Sykstyńskiej, tak oni nie mogą widzieć nas. - To jest zasada zamknięcia od wewnątrz i od zewnątrz - mówi.