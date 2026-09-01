W skrócie Kanadyjski kardynał Marc Ouellet został oczyszczony z zarzutów dotyczących napaści seksualnej, a sąd uznał, że padł ofiarą pomówienia.

Sąd Najwyższy w Quebecu przyznał kardynałowi 100 tys. dolarów odszkodowania za zniesławienie.

Kardynał Ouellet zadeklarował przekazanie odszkodowania organizacjom pomagającym ofiarom nadużyć wobec rdzennych mieszkańców Kanady.

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Zgodnie z relacją Katolickiej Agencji Informacyjne (KAI)j, Marc Ouellet otrzymał 100 tys. dolarów odszkodowania. Wszystko dzięki wyrokowi Sądu Najwyższego w Quebecu, który orzekł, że w pozwie zbiorowym wytoczonym archidiecezji Quebecu duchowny padł ofiarą zniesławienia przez Pamelę Groleau, która "fałszywie oskarżyła go o napaść seksualną".

Sędzia Martin Castonguay uznał zarzuty za bezpodstawne i nakazał kobiecie zapłatę kardynałowi pełnej kwoty, której zażądał jako odszkodowania za zniesławienie.

W wydanym orzeczeniu wskazano na nieścisłości w wersji wydarzeń przedstawionej przez Groleau oraz zakwestionowano jej wiarygodność i rzetelność.

Kanada. Kard. Ouellet uniewinniony. "Wyjątkowa zuchwałość"

W wydanym oświadczeniu hierarcha poinformował, że pełną kwotę odszkodowania przekaże "organizacjom walczącym z wykorzystywaniem seksualnym, którego ofiarą padają rdzenni mieszkańcy Kanady".

Oświadczył on także, że "z wdzięcznością" przyjął wyrok sądu, który uznał, że oskarżenia skierowane przeciwko niemu były "fałszywe". Dodał też, że zostały one sformułowane "z wyjątkową zuchwałością, graniczącą ze złośliwością".

Ouellet dodał, że Pamela Groleau "zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za oszczercze i zniesławiające oskarżenia" przeciwko niemu. Jak podkreślił, w związku ze sprawą spekulacje na jego temat były "szeroko rozpowszechniane na całym świecie".

Kard. Ouellet podziękował tez broniącym go prawnikom i licznym świadkom, którzy "pomogli Trybunałowi ustalić fakty i zapewnić zwycięstwo prawdy".

Hierarcha kościelny wygrał w sądzie. Jego sprawę analizował papież Franciszek

Pozew zbiorowy przeciwko archidiecezji Quebecu został sformułowany w sierpniu 2022 roku. Wówczas Pamela Groleau, była świecka asystentka duszpasterska, oskarżyła kardynała o przypadki niechcianego kontaktu fizycznego, rzekomo popełnione w latach 2008-2010. Zachowanie hierarchy opisała jako napaść seksualną.

Ouellet od początku zaprzeczał tym oskarżeniom i twierdził, że są one zniesławiające. Zapewnił też, że będzie "aktywnie" uczestniczył w dochodzeniu, "aby prawda została ustalona". Zapowiedział też wszczęcie postępowania sądowego przeciwko oskarżycielce.

Sprawę hierarchy analizował papież Franciszek, który w 2022 roku powierzył jezuicie o. Jacques'owi Servais wstępne dochodzenie. Po jego zakończeniu zakonnik stwierdził, że "nie ma uzasadnionych powodów, aby wszczynać śledztwo" w związku ze zdarzeniami opisanymi przez Groleau.

Ostatecznie papież nie zezwolił na wszczęcie kanonicznego dochodzenia w sprawie kardynała "z powodu braku wystarczających dowodów".

"21 sierpnia sąd zatwierdził natomiast ugodę, na mocy której archidiecezja Quebecu zapłaci 31,5 mln dolarów kanadyjskich w związku z pozwem zbiorowym dotyczącym zarzutów nadużyć seksualnych z ostatnich ponad osiemdziesięciu lat" - podała KAI.

Źródła: KAI, Vatican News



