"Umożliwienie udziału w tym programie ma być sposobem na przywrócenie uśmiechu wielu, którzy mają trochę pecha i być może stracili nadzieję. Spektakl ma też pokazać im, że za tym pięknem kryją się wielogodzinne treningi, rezygnacja z wielu rzeczy, by dotrzeć do mety, bo cyrkowcy udowadniają nam, że niemożliwe staje się możliwe, wystarczy wytrwałość" - zaznaczono.

W czasie pokazu kardynał zaskoczył zgromadzonych. Wszedł na cyrkową arenę i położył się na ziemi. Tuż nad nim przeszedł słoń. Widzowie byli zaskoczeni i głośno bili brawo. Nagranie obiegło sieć.

Kardynał Krajewski na wojnie w Ukrainie

W Tygodniku Interii duchowny opowiadał o wyjazdach do Ukrainy . Przypominamy fragment rozmowy:

Justyna Kaczmarczyk: Bał się ksiądz jechać do Ukrainy?

Kard. Konrad Krajewski: Tak Tym razem, a był to już mój piąty wyjazd na Ukrainę, bałem się bardziej. Nawet gdy nas ostrzelano pod Zaporożem, nie było to takie straszne jak w to Boże Narodzenie.

Co było straszniejszego od bycia pod ostrzałem?

- Nie ma prądu.

Brak prądu jest straszniejszy od lecących kul?

- To trwa cały czas. Gdy nie ma prądu, nie ma wody, nie ma ogrzewania. Noc jest tragiczna. To wszystko, co w dzień możemy ominąć, w nocy jest niemożliwe do ominięcia. Ludzie chodzą z latarkami czy z telefonami, ale nie mają gdzie ich naładować. Po pewnym czasie zapada potworna ciemność i potykamy się o wszystko. Wyglądamy brzasku, żeby tylko zaczął się dzień i koszmar nocy skończył. Za dnia jesteśmy po prostu bezpieczniejsi. Kiedy nie ma prądu i kiedy nie działają telefony, bardzo trudno jest się przemieszczać. W jeden z bardzo mroźnych dni miałem taki przypadek, że zepsuł mi się samochód. Nie było kogo wezwać i poprosić o pomoc. W takich sytuacjach jest się samym, bezradnym. Nie ma żadnej możliwości. Wyjeżdżanie poza duże miasta samotnie jest bardzo trudne. Nowe samochody trudniej też naprawić bez prądu, komputer blokuje silnik i koniec. Zostaje się na mrozie i czeka, aż ktoś się zlituje i pomoże.

Media nazwały Krajewskiego także "Robin Hoodem", kiedy to przywrócił światło w jednej z kamienic w Rzymie. Wyłączono je dlatego, że lokatorzy nie płacili rachunków.