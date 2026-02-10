W skrócie Kardynał Blase Cupich wezwał Donalda Trumpa do przeprosin za udostępnienie nagrania z udziałem Baracka i Michelle Obamów.

W oświadczeniu kardynał krytykował prezydenta USA za szerzenie rasistowskich treści oraz przypomniał historyczne przykłady dehumanizowania imigrantów.

Biały Dom poinformował, że nagranie zostało opublikowane omyłkowo przez członka personelu i już usunięte z konta Trumpa.

Metropolita Chicago kardynał Blase Cupich stwierdził, że "przedstawianie osób jako zwierzęta, poniżej istot ludzkich, nie jest czymś nowym".

"W minionych stuleciach był to powszechny sposób, w jaki politycy i inni poniżali grupy imigrantów, kiedy ci przybywali do naszego kraju: Chińczyków, Irlandczyków, Włochów, Słowian, Żydów, Latynosów. Karykatury, artykuły prasowe, a nawet przedstawienia teatralne niosły przekaz, że ci inni zasługują na ośmieszenie" - przypomniał kardynał.

Jak dodał, w ten sposób przymykano oczy na niedostatek, w jakim żyją i wyśmiewanie ich religii, nawet gdy - jak dodał - kraj potrzebował ich rąk do pracy. "Mówimy sobie, że tamte czasy należą do przeszłości i że nawet przypominanie tej historii szkodzi wizji równości, którą staramy się tworzyć. Kilka dni temu zobaczyliśmy, że w Białym Domu ten jawny rasizm nie jest jedynie praktyką przeszłości" - ocenił kardynał.

Metropolita Chicago apeluje do Trumpa. "Świadomie zatwierdził przekaz"

Jak tłumaczył, Trump "świadomie zatwierdził przekaz zawierający brutalne rasistowskie obrazy". Według duchownego amerykański prezydent powinien teraz "się do tego przyznać". "Jeśli na początku nie był tego świadomy, powinien wyjaśnić, dlaczego pozwolił swojemu personelowi określić publiczne oburzenie, wywołane przez ten przekaz, jako fałszywe. W obu przypadkach powinien przeprosić" - stwierdził.

Kardynał Cupich podkreślał, że "nasz szok jest prawdziwy, podobnie jak nasze oburzenie". Podkreślił, że nie można zaakceptować w tej sytuacji ze strony Trumpa braku przeprosin "narodu i osób, które zostały dotknięte". "I muszą one nadejść natychmiast" - podkreślił.

To kolejna krytyka, z jaką wystąpił kardynał Cupich wobec Trumpa. W styczniu w wydanym oświadczeniu on, a także kardynałowie Robert McElroy z Waszyngtonu i Joseph Tobin z Newark skrytykowali politykę zagraniczną prezydenta i nazwali ją "destrukcyjną".

Barack i Michelle Obama przedstawieni jako małpy. Biały Dom tłumaczy

Prezydent Trump opublikował w czwartek w sieci społecznościowej Truth Social nagranie, na którym były prezydent Barack Obama i jego żona Michelle są przedstawieni jako małpy. Wywołało to krytykę wśród polityków i w mediach. Rzeczniczka Białego Domu oceniła, że jest to "fałszywe oburzenie", bo fragment ten pochodzi z mema.

Później przedstawiciel Białego Domu przekazał mediom, że wpis z nagraniem, który "omyłkowo opublikował członek personelu", został już usunięty z konta Trumpa.

Były prezydent Obama był senatorem ze stanu Illinois, którego jednym z głównych miast jest Chicago.

