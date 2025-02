Watykan: Krok bliżej do beatyfikacji Kunegundy Siwiec

Zatwierdzenie dokumentu o heroiczności cnót Kunegundy Siwiec , urodzonej w Stryszawie w Małopolsce, oznacza ważny krok na drodze do jej beatyfikacji .

Kunegunda Siwiec jako młoda kobieta ukończyła kurs katechetyczny i uczyła zasad wiary dzieci i dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentów. Należała do Apostolstwa Modlitwy w Stryszawie. Następnie wstąpiła do Bractwa Dzieciątka Jezus u karmelitów bosych w Wadowicach. Złożyła śluby i przyjęła imię Teresa od Dzieciątka Jezus.