Kardynał Dominik Duka nie żyje. Przez ponad dekadę był prymasem Czech

W skrócie Kardynał Dominik Duka, były prymas Czech i przewodniczący Konferencji Episkopatu Czech, zmarł w wieku 82 lat.

Duka związany był z opozycją antykomunistyczną, trafił do więzienia, gdzie zaprzyjaźnił się z Václavem Havlem.

Przez wiele lat utrzymywał bliskie relacje z Polską i został odznaczony Orderem Lwa Białego.

"Dziś, we wtorek 4 listopada, trzy godziny po północy, Pan życia powołał emerytowanego arcybiskupa Pragi, kardynała Dominika Dukę, do wieczności. Niech nieskończenie miłosierny Bóg otworzy przed nim ramiona i napełni go swoją miłością i szczęściem" - głosi komunikat archidiecezji praskiej.

Msza żałobna odbędzie się 15 listopada w katedrze św. Wita w Pradze. Duka zostanie pochowany w grobowcu arcybiskupim w kaplicy św. Wita.

Kardynał Dominik Duka nie żyje. Wcześniej trafił do szpitala

Kapłan na początku października przeszedł pilną operację. Ani Duka, ani jego otoczenie nie wyjaśniło, na czym polegał zabieg - poinformował serwis novinky.cz.

Duchowny w sobotę wieczorem ponownie trafił do szpitala. Arcybiskupstwo praskie oświadczyło wówczas, bez podania dalszych szczegółów, że jego stan był poważny.

"Jako prowincjał dominikanów, biskup Hradec Králové i w końcu prymas Czech odegrał kluczową rolę w czeskim Kościele na przełomie tysiącleci. W więzieniu zaprzyjaźnił się z Václavem Havlem" - pisze Vatican News.

Kim był kardynał Dominik Duka?

Urodził się 26 kwietnia 1943 w Hradcu Králové w Protektoracie Czech i Moraw. Jego ojciec był oficerem armii, walczącym po stronie sił alianckich podczas II wojny światowej.

W młodości pracował w fabryce jako ślusarz, potem odbył obowiązkową służbę wojskową i rozpoczął studia teologiczne.

W 1968 r. został przyjęty do podziemnego nowicjatu dominikanów i przyjął imię zakonne Dominik. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1970 roku. Po pięciu latach władze komunistyczne odebrały mu pozwolenie na pełnienie funkcji kapłańskich, zaczął działać w podziemiu.

W 1981 r. trafił do więzienia, gdzie poznał przyszłego prezydenta Czech Václava Havla. Po wyjściu pracował w Škoda Auto w Pilźnie.

Nominację biskupią wręczył mu Jan Paweł II

W 1986 r. został prowincjałem czeskomorawskiej prowincji dominikanów. W 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Hradca Králové.

W 2010 r. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą praskim i prymasem Czech. Dwa lata później został kardynałem. W 2013 r. brał udział w konklawe, które wybrało papieża Franciszka. W latach 2010-2020 był też przewodniczącym Konferencji Episkopatu Czech.

W 2018 r., po ukończeniu 75 lat, Duka zgodnie z regułami kościelnymi złożył rezygnację, ale Franciszek utrzymał go na stanowisku. W 2022 roku Watykan ogłosił nazwisko jego następcy. Arcybiskupem metropolitą praskim i prymasem Czech został ówczesny arcybiskup Ołomuńca Jan Graubner. Od tego czasu Duka pozostawał arcybiskupem seniorem archidiecezji praskiej.

Kapłan utrzymywał bliskie kontakty z Polską, nauczył się języka polskiego.

W 2016 roku otrzymał najwyższe odznaczenie Republiki Czeskiej Order Lwa Białego z rąk prezydenta Miloša Zemana.

