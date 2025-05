Kard. Pietro Parolin miał być papieżem. Ta kwestia mogła stanąć na przeszkodzie

Nowym papieżem został Robert Prevost, przyjmując imię Leon XIV. Tym samym na konklawe zwyciężył kandydat frakcji umiarkowanie liberalnej, tej samej, do której należał kardynał Pietro Parolin. - Wydawało się, że to on ma większe szanse - mówi Interii ks. prof. Andrzej Kobyliński. Jak dodaje, możliwe, że Parolinowi na przeszkodzie do tronu Piotrowego stanęły kwestie zdrowotne, w tym możliwe problemy z sercem.