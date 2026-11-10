Karambole na autostradzie w Bułgarii. Wiele ofiar i rannych

W skrócie Na autostradzie A1 w Bułgarii doszło do dwóch karamboli z udziałem ponad 70 pojazdów, w wyniku których zginęło co najmniej 12 osób, a 50 zostało rannych.

Według wstępnych ustaleń służb, bezpośrednią przyczyną tragicznego zdarzenia w pobliżu miasta Jamboł była gęsta mgła utrudniająca widoczność na drodze.

Na miejsce wypadku skierowano liczne służby ratunkowe, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podjęła decyzję o skróceniu swojej wizyty w Bułgarii.

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Tragedia wydarzyła się we wtorek na autostradzie A1, łączącej Sofię z położonym nad Morzem Czarnym Burgas, w pobliżu miasta Jamboł.

Na obu jezdniach autostrady doszło do dwóch karamboli, w których uczestniczyło ponad 70 pojazdów. Według wstępnych ustaleń służb prawdopodobną przyczyną wypadków była gęsta mgła. Część samochodów została zmiażdżona lub przewróciła się na bok.

Na zdjęciach publikowanych przez bułgarskie media widać poważnie uszkodzone samochody, w tym zmiażdżone i przewrócone pojazdy. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Karambol w Bułgarii. Co najmniej 12 ofiar śmiertelnych, wielu rannych

- Co najmniej 12 osób zginęło w dwóch karambolach na autostradzie A1 w Bułgarii - poinformowała ministra zdrowia Katia Iwkowa, cytowana przez bułgarską agencję BTA. Wcześniej premier Rumen Radew informował o 11 ofiarach śmiertelnych. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało, że do szpitali przewieziono 50 rannych.

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Szef władz obwodu sliweńskiego Michaił Kaszerow, który przybył na miejsce tragedii, przekazał, że w obu karambolach uczestniczyło ponad 70 samochodów. Przyznał, że nigdy wcześniej nie widział tak poważnego wypadku. Ruch na autostradzie został zablokowany w obu kierunkach.

W akcji ratunkowej wykorzystywane są również siły powietrzne, które mają pomóc w ewakuacji poszkodowanych. Szef bułgarskiego rządu zapowiedział, że uda się na miejsce tragedii.

Według wstępnych informacji do karambolu doprowadziło zderzenie autobusu z ciężarówką na jezdni w kierunku Burgas.

Karambole na autostradzie A1. Trwa akcja ratunkowa

Główny inspektor Todor Miszinew z regionalnej dyrekcji MSW w Jambole poinformował telewizję Nova, że niektóre osoby nadal pozostają uwięzione w rozbitych samochodach.

- W tej chwili priorytetem są działania ratunkowe. Po ich zakończeniu zostaną przeprowadzone czynności procesowe i śledcze - przekazał funkcjonariusz, cytowany przez Reutersa.

Do tragedii doszło podczas wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w Bułgarii. Polityk zdecydowała się skrócić pobyt w kraju.

- Chciałabym przekazać najgłębsze kondolencje i wyrazić szacunek dla zespołów ratowniczych - powiedziała von der Leyen.

Źródło: AFP

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